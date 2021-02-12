Кофейня PicNic в Виннице работает на основе экосознания, это – первый подобный заведение в городе. Основательница стартапа Татьяна Головко убеждена, что бизнесу без собственной идеи будет трудно выжить в условиях жесткой конкуренции.

В кафе хотели воплотить важный принцип сознательного потребления – не покупать лишнего. Зато подумать, как можно использовать старые ненужные вещи.

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Так в винницкой кофейне появились:

диван из старых джинсов, которые в заведение приносили посетители;

плафоны на лампах – с повторно переработанных пластиковых крышечек;

отделка вдоль стены – это остатки битой плитки, которую отдали знакомые;

у входа стоит шкафчик с личными чашками посетителей.



Интерьер экологической кофейни в Виннице / Фото "ШоТам"

И это – еще не все. Стойка, за которой работает бариста, является металлической. С остатков металлического листа изготовили светильники. Впоследствии этот материал можно будет сдать на утилизацию.

Кроме этого, еко-кофейня поддерживает местную станцию ​​сортировки Shuttle. А также присоединяется ко многим другим важных экологических инициатив.

Как возникла идея

По словам Головко, ей хотелось работать в сфере общественного питания. Поэтому сначала в 2019 году она приобрела кофейню, которая была ранее на месте нынешней PicNic.

Обновленный заведение открылось после ремонта уже в марте 2020 года. Основательница придерживалась в быту экологических принципов, так это направление начали внедрять и в работе.

Однажды я пришла и сказала: "Мы теперь сортируем". Рассказала баристам о необходимости уменьшать оборот кофейных стаканчиков, показала, как нужно сортировать,

– подчеркнула Головко.

"Проработали сезон и поняли, что наша работа важна, хотим в этом направлении развиваться. Поэтому в декабре 2019 года закрылись и сделали концептуальный ремонт",

– добавила она.