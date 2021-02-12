Кав'ярня PicNic у Вінниці працює на засадах екосвідомості, це – перший схожий заклад у місті. Засновниця стартапу Тетяня Головко переконана, що бізнесу без власної ідеї буде важко вижити в умовах жорсткої конкуренції.

У кав'ярні хотіли втілити важливий принцип свідомого споживання – не купувати зайвого. Натомість подумати, як можна використати старі непотрібні речі.

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Так у вінницькій кав'ярні з'явилися:

диван зі старих джинсів, які у заклад приносили відвідувачі;

плафони на лампах – з повторно перероблених пластикових кришечок;

оздоблення вздовж стіни – це залишки битої плитки, яку віддали знайомі;

біля входу стоїть шафка з особистими горнятами відвідувачів.



Інтер'єр екологічної кав'ярні у Вінниці / Фото "ШоТам"

І це – ще не все. Стійка, за якою працює бариста, є металевою. З залишків металевого листа виготовили світильники. Згодом цей матеріал можна буде здати на утилізацію.

Крім цього, екокав'ярня підтримує місцеву станцію сортування Shuttle. А також долучається до багатьох інших важливих екологічних ініціатив.

Як виникла ідея

За словами Головко, їй хотілося працювати у сфері громадського харчування. Тож спочатку у 2019 році вона придбала кав'ярню, яка була раніше на місці теперішньої PicNic.

Оновлений заклад відкрився після ремонту вже у березня 2020 року. Засновниця дотримувалася у побуті екологічних принципів, так цей напрямок почали впроваджувати й у роботі.

Одного дня я прийшла і сказала: "Ми тепер сортуємо". Розповіла баристам, про необхідність зменшувати обіг кавових стаканчиків, показала, як потрібно сортувати,

– підкреслила Головко.

"Пропрацювали сезон і зрозуміли, що наша робота важлива, хочемо в цьому напрямі розвиватися. Тому в грудні 2019 року зачинилися та зробили концептуальний ремонт", – додала вона.