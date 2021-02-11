В селе Кривая Лука на Слобожанщине развенчивают мифы о индустриальный регион. В 2014 году с началом войны в Донбассе туда переехали активные жители Донецка.

Вместе с местной общиной они развивают инфраструктуру села и региона, изучают наследие, развивают экотуризм и открывают украинцам другой Донбасс – или скорее той, каким он есть на самом деле.

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Что известно о селе Кривая Лука

Оно расположено в 130 километрах к северу от Донецка. Вместе с другими населенными пунктами Лиманского ОТГ охватывает разделенные мелом ландшафты и тысячи гектаров лесов.

Кривая Лука на карте:

В частности – большую часть Национального природного парка "Святые Горы", заповедника "Меловая флора", много заказников, реку Северский Донец и немало озер.

Важно! На этой территории практически отсутствуют вредные для человека и окружающей среды производства, поэтому Лиманщину называют "легкими Донбасса".

Грант от ООН

Яна Синица переехала из Донецка в село в 2014 году. Ранее она занималась внутренним туризмом и исследовала Донецкую область. После переезда вернулась к любимому делу.

Ее проект "Кривая Лука – туристическая деревня" получил грант от Программы развития ООН. Впоследствии география инициативы расширилась и появилась "Туристическая Лиманщина".

Донетчина – terra incognita для туристов. Никто не может сказать, что знает ее,

– подчеркнула Синица.

"И если даже украинское здесь искать и искать этнографию, культуру и генетические такие черты, их можно увидеть даже отчетливее, чем в регионе, где этого естественно больше", – добавила она.

Кто работает с Яной Синицей

Услышав о деятельности Яны, основатели Восточноукраинского велоклуба "Тор" Виталий Рыбалко и Юрий Соколов решили сотрудничать с ней. Вместе они планируют авторские веломаршруты.

Фотограф Леонид Довгый с Яной Синицей организуют в селе фотовыставки, краеведческие и геологические конференции, пишут проекты, которые выигрывают международные гранты.

Справка. Довгый является автором фотокниги "Живописные места Донбасса", миссия которой – показать людям не индустриальный Донбасс, без дыма, заводов и терриконов.

Для оформления постоянной выставки в сельском клубе Леонид выиграл грант Программы развития ООН, и Донетчину его глазами увидели множество украинском и иностранцев.

Связь с местными

Жительницы Кривой Луки Лидия Корсун и Нина Подержи помогают Яне организовывать проекты, и налаживать связи с местными жителями.

Они называют Яну своей вдохновительницей и говорят, что благодаря ей смогли разглядеть красоту своего дома.

Раньше я приезжала, наклонилась и работала. Я не видела, что вокруг меня красота такая. А потом Яна показала фото, мы посмотрели вокруг себя и увидели то, что мы имеем,

– рассказала Потрымай.

"Говорю: "Яна, а что это за фото? Где ты такие взяла хорошие?". А она говорит: "Да это же наш оттуда вид". И я стала потихоньку, туда гляну... Боже, и что я этого не видела", – вспомнила местная жительница.

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