В Украине внедрили проект по цифровизации земель

16 июня 2021 , 17:01
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Источник:

"ШоТам"

В Украине запустили национальный проект оцифровки земель Vkursi Zemli Ukraine. Его уже реализовали для Сумщины, в повестке дня – Киевщина и Винничина.

Цель Vkursi Zemli Ukraine – предоставить гражданам, территориальным общинам, агробизнесу, государственным органам максимум информации и аналитики о ключевых аспектах земельных отношений в каждой области и общине. Кроме того, решение предлагает оценку финансовых рисков, что предполагает выявление и подсчет рисков потерь и недопоступлений в местные бюджеты, в результате нарушений или неэффективного использования земель.  

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Можно узнать о:

  1. крупнейших владельцах и пользователей земель;
  2. реальной площади земель в с/х обработки;
  3. риски правонарушений в сфере землепользования;
  4. сумме налоговых поступлений, которую каждая область недополучает от использования земель;
  5. других важных вопросах земельных отношений.


Проект Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine

Разработчики применили данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и данные спутникового мониторинга. На первом этапе реализации проекта результаты оцифровки и анализа будут ежемесячно публиковаться в формате инфографических отчетов. Они будут содержать следующую информацию:

  • земельная статистика области;
  • децентрализация;
  • баланс земель – категории;
  • баланс земель – целевое назначение;
  • концентрация с/х земель в общинах;
  • концентрация больших участков;
  • минимальная стоимость земли в общинах;
  • ограничения и судебные дела;
  • формы собственности;
  • передача земель общинам;
  • крупнейшие собственники земли;
  • тип землепользования;
  • крупнейшие землепользователи;
  • ставка и сроки аренды;
  • эмфитевзис;
  • посевы основных культур;
  • технические потери землепользования;
  • проблемы и риски земельных отношений;
  • государственные и коммунальные земли;
  • риски теневой аренды;
  • риски самовольного занятия земель;
  • риски нарушения целевого назначения;
  • наполнение реестров;
  • проблемы реестров;

Полное исследование "Vkursi Zemli Ukraine. Сумская область" можно скачать по ссылке.

Справка: Проект реализуется совместно командой экспертов Vkursi Agro и SmartFarming при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" и при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Автор: Катерина Сердюк