В Украине внедрили проект по цифровизации земель

В Украине запустили национальный проект оцифровки земель Vkursi Zemli Ukraine. Его уже реализовали для Сумщины, в повестке дня – Киевщина и Винничина.
Цель Vkursi Zemli Ukraine – предоставить гражданам, территориальным общинам, агробизнесу, государственным органам максимум информации и аналитики о ключевых аспектах земельных отношений в каждой области и общине. Кроме того, решение предлагает оценку финансовых рисков, что предполагает выявление и подсчет рисков потерь и недопоступлений в местные бюджеты, в результате нарушений или неэффективного использования земель.
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Можно узнать о:
- крупнейших владельцах и пользователей земель;
- реальной площади земель в с/х обработки;
- риски правонарушений в сфере землепользования;
- сумме налоговых поступлений, которую каждая область недополучает от использования земель;
- других важных вопросах земельных отношений.
Проект Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine
Разработчики применили данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и данные спутникового мониторинга. На первом этапе реализации проекта результаты оцифровки и анализа будут ежемесячно публиковаться в формате инфографических отчетов. Они будут содержать следующую информацию:
- земельная статистика области;
- децентрализация;
- баланс земель – категории;
- баланс земель – целевое назначение;
- концентрация с/х земель в общинах;
- концентрация больших участков;
- минимальная стоимость земли в общинах;
- ограничения и судебные дела;
- формы собственности;
- передача земель общинам;
- крупнейшие собственники земли;
- тип землепользования;
- крупнейшие землепользователи;
- ставка и сроки аренды;
- эмфитевзис;
- посевы основных культур;
- технические потери землепользования;
- проблемы и риски земельных отношений;
- государственные и коммунальные земли;
- риски теневой аренды;
- риски самовольного занятия земель;
- риски нарушения целевого назначения;
- наполнение реестров;
- проблемы реестров;
Полное исследование "Vkursi Zemli Ukraine. Сумская область" можно скачать по ссылке.Справка: Проект реализуется совместно командой экспертов Vkursi Agro и SmartFarming при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" и при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.