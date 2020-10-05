Бельгийцы превращают пластиковые крышки на кухонные шедевры: впечатляющие фото
Семья из Брюсселя решила перерабатывать ненужные пластиковые крышки на произведения искусства. Из него они создают тарелки, люстры и даже картины для дома.
Матильда и ее отец Пьер собирают материал для своих работ у соседей и в ближайших центрах по обработке сортированного мусора, сообщает BX1.
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Затем они отмывают крышки и плавят их в собственной печи в мастерской Пьера. С помощью прессов и других устройств формируют из расплавленного пластика различные предметы.
Почему крышки? Потому что они маленькие, их просто хранить, они разного цвета, поэтому у нас есть почти неограниченный выбор цветов. Это очень помогает в творчестве, это просто замечательно,
– отметила Матильда Рулан, основательница компании Plastic Factory.
"Кроме того, это – безопасный пластик, потому что его используют для продуктов питания. Поэтому он не токсичен и его просто превращать в предметы ежедневного потребления", – пояснила она.
Отец с дочерью основали компанию Plastic Factory: видео BX1
Поскольку Пьер – архитектор, а Матильда – дизайнер, они вместе разрабатывают дизайн своих будущих произведений. По их словам, работать с растопленным пластиком очень легко. К тому же, такой материал позволяет делать предметы очень интересных форм и размеров.
Как выглядят работы Пьера и Матильды
Заметим, что за тарелку, изготовленную компанией Plastic Factory, придется заплатить от 18 до 30 евро. А вот, например, люстру – от 170 до 200 евро.
Изделия семьи Рулан пользуются широкой популярностью среди местных жителей. Ведь они не только красивы, но и дают "вторую жизнь" ненужному пластику.