Перед началом карантина мужчина даже и не думал, что со временем откроет мастерскую. Ведь никогда раньше не работал с деревом. Тогда его семья намеревалась эмигрировать в Чехию.

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Все началось фактически со случайности

Перед карантином Хома работал в чешской компании, которая продавала авто. У мужчины тогда закончилась 3-месячная виза, он планировал получить 2-летнюю и забрать с собой жену и детей.

Когда впервые ввели ограничения из-за COVID-19, мужчина искал, чем заняться в свободное время. Случайно нашел финский сайт с мебелью в стиле лофт.

Внимание тернопольчанина привлек стол, который стоял на корню дерева. "Я сбросил фото своему приятелю. Тот пошутил, что купил бы такой. Ну и процесс пошел", – рассказал Хома.

Первая партия не удалась

После этого мужчина взялся за работу, процесс затянулся на 3 месяца. "Делал, как я тогда считал, все правильно. Специального инструмента не было", – пояснил Хома.



Игорь Хома рискнул и не прогадал / Фото с его фейсбук-страницы

Однако специалист, которого пригласил друг тернопольчанина, раскритиковал работу. Мол, она была халтурной. Ведь остались следы от болгарки и бензопилы.

Сначала я впал в отчаяние. Но потом захотел даже не себе, а окружающим доказать, что смогу переделать эти 6 столов и даже продать,

– вспомнил Хома.

После этого он тщательно изучил иностранный опыт, подобрал правильный инструмент и встретился со специалистом, чтобы посоветоваться о различных нюансах.

Пришлось рискнуть и взять кредит

По словам Хомы, взявшись за работу во второй раз, он уже не спешил. Иногда приходилось работать всю ночь. Однако результат был однозначно того стоит.

Затем – первая продажа. У меня было столько радости. Представляете, я своими руками сделал вещь и продал ее за 7 000 гривен,

– отметил украинец.

Именно тогда он и понял, что уже не хочет эмигрировать из Украины. Поэтому когда ему летом сообщили, что соответствующие документы для него и родных готовы, человек откажись.

Сначала пришлось взять много кредитов, в частности – на автомобиль. 300 000 тысяч гривен, например, нужно было потратить только на необходимые инструменты.

"Я был в таких долгах, что жена не могла спокойно спать по ночам. Но сейчас этот бизнес себя сам "тянет" и не требует больше вложений", – пояснил Хома.

Уникальные изделия тернопольчанина / Фото с фейсбук-страницы Хомы

Чем особые работы украинца

Каждый столик, который производит тернопольчанин, есть полностью уникальным. Ведь найти в лесу идентичные корни с одинаковыми узорами – невозможно.

Кроме классических вариантов, мастер предлагает и дизайнерские – с резьбой, специальными отверстиями для бутылок вина и гравировкой.

Обратите внимание! В то же время есть спрос и другие заказы – деревянные панно на стены, полки, подставки под элитный алкоголь и даже кровать в стиле лофт.

Цены на маленькие столики стартуют от 4 тысяч гривен, на большие – иногда достигают и 13. Стоимость варьируется в зависимости от размера и сложности работы.

"Цены, можно сказать, средние. Нужно понимать, что такое изделие не будет стоить 2 – 3 тысячи, оно же не из ДВП", – отметил тернопольчанин.

"Стоматолог леса"

Хома шутит, что он является "стоматологом леса". Мол, рвет не зубы у человека, а корни деревьев. К тому же, для этого выбирает только поваленные или трухлявые.



Тернопольчанин Игорь Хома / Фото с его фейсбук-страницы

По его словам, корчевание деревьев – это самый трудный этап работы. После него идет длительный процесс сушки. Если им пренебречь, корень может сохнуть, появится плесень.

Затем каждый корень проходит несколько этапов очистки. Это кропотливая работа. На одно изделие уходит около недели работы. Но результат того стоит,

– объяснил мужчина.

Точного подсчета выполненных работ он не ведет, но говорится о примерно 60 столах. Их заказывают не только в Украине, но и в Европе и США.

"Если столик находиться в надлежащих условиях, может служить годами. Главное, чтобы стоял в сухом помещении без попадания прямых солнечных лучей", – отметил Хома.