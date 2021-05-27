Украинец производит бумагу из опавших листьев: школьная идея стала успешным стартапом

Украинец Валентин Фречка разработал технологию, которая предусматривает изготовление бумаги из опавших листьев. Его стартап получил название RE-leaf PAPER.

Изобретатель успешно протестировал технологию на специальном оборудовании еще в 2019 году. С тех пор он работал над тем, чтобы увеличить масштабы работы.

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В RE-leaf PAPER объяснили, что украинская бумажная промышленность работает только на импортном волокне и макулатуре, то есть первичного волокна никто не производит.

Именно поэтому молодому стартапу пришлось создать свое пилотное оборудования.

Парню понадобилось несколько месяцев, чтобы запустить производство первой промышленной партии экологической бумаги. Впрочем, идея возникла значительно раньше.

Как изготавливают экологическую бумагу: смотрите видео RE-leaf PAPER

С чего все начиналось

В школьном возрасте Фречка учился в Малой Академии наук. Вместе со своим преподавателем он создал технологию по получению целлюлозы из опавших листьев.

Парень стремился уменьшить влияние производства бумаги на окружающую среду. Первые эксперименты были неудачными, но дальнейшие старания увенчались успехом.

В 2017 году Фречка представил соответствующий исследовательский проект на ряде экологических конкурсов различного уровня. Тогда он учился в 10 классе.

Дальнейшие планы украинца

Среди достижений украинца – победа на Международной олимпиаде по экологии в Кении, "золото" на Олимпиаде гениев в США. Он также стал финалистом фестиваля инноваций МОН.

Крафт-бумага с плотностями 80 и 90 грамм на метр квадратный является пригодной для упаковки, производства пакетов. Она обладает всеми необходимыми физико-механическими характеристиками.

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как прежде, технологии не стоят на месте, а мир постоянно меняется, меняемся и мы,

– отметили в компании.

В мае 2021 года Фречка поставил перед собой новую амбициозную цель. Теперь он хочет, чтобы RE-leaf PAPER производила 5 тонн бумажной продукции ежемесячно.

"Apple основали в американском гараже. Nike запустился в родительской прачечной. Disney - в подвале частного дома. В этом есть что-то символическое, поскольку RE-leaf PAPER появилась в обычной сельской школьной лаборатории", – говорится на сайте стартапа.