Украинец вернулся из Америки и построил настоящее ранчо: впечатляющие фото, видео
Львовянин Остап Лунь считает, что лучшее, что он сделал в своей жизни – объехал вокруг Америку. В 2012 году он вернулся из путешествия и понял, что нужно делать нечто большее, чем просто бизнес.
Источник:Ukraиner
Так за несколько десятков километров от города появилось ранчо "Скарбова гора", где его вдохновение от путешествия по Америке соединилось с детской мечтой ездить верхом.
Обратите внимание Легкие Донбасса: кто развивает зеленый туризм в Донецкой области – живописное видео
Ранчо – место покоя
"Скарбова гора" стала не обычным ранчо, где просто принимают гостей. Это место стало одним из центров коневодства, кроме того, именно здесь занимаются иппотерапией с детьми.
Отсюда начинаются конные походы Галичины, которые продумывает сам Остап. "Здесь есть какое-то чрезвычайное сокровище – здесь всем хорошо", – подчеркнул он.
Я не встречал людей, которые бы сюда приезжали и не возвращались с каким спокойствием и удовольствием. Поэтому я думаю, что это – сокровище. Покой – это же самое ценное сокровище,
– подчеркнул основатель ранчо.
Он активно участвует в жизни общества, пытается развивать свое дело как можно экологичнее, с наименьшим вмешательством в природу. В частности:
- поставил знак "Лопушна" перед въездом в деревню;
- инициировал уборку свалки неподалеку;
- поставил солнечные батареи.
Уникальное ранчо в Галичине / Фото Ukraиner (Кристина Кулаковская, Катя Акварельная)
Иппотерапия для детей
Несколько лет назад Остап Лунь организовал на ранчо первый лагерь по интеграции детей с особыми потребностями и их родителей в общество.
По словам Остапа, чаще всего иппотерапия применяется в работе с детьми с диагнозом "детский церебральный паралич": поражение двигательной и мышечной активности с нарушением координации движений.
Хозяин ранчо планирует построить 10 – 12 домов и сформировать сообщество молодых людей, которые уже достигли чего-то, живут во Львове, но хотели бы жить за городом, находясь в гармонии с природой.
Больше смотрите в видео Ukraиner:
Поделиться новостью
-
Благодаря инновациям в 2020 году ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа на 11%26 января , 11:22
-
Как работают солнечные электростанции зимой: рассказываем на примере ДТЭК Никопольская СЭС9 февраля , 12:58
-
В аэропорту Гонконга 200-метровый мост переместили за 5 часов: впечатляющее видео10 февраля , 22:38