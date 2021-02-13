Львовянин Остап Лунь считает, что лучшее, что он сделал в своей жизни – объехал вокруг Америку. В 2012 году он вернулся из путешествия и понял, что нужно делать нечто большее, чем просто бизнес.

Так за несколько десятков километров от города появилось ранчо "Скарбова гора", где его вдохновение от путешествия по Америке соединилось с детской мечтой ездить верхом.

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Ранчо – место покоя

"Скарбова гора" стала не обычным ранчо, где просто принимают гостей. Это место стало одним из центров коневодства, кроме того, именно здесь занимаются иппотерапией с детьми.

Отсюда начинаются конные походы Галичины, которые продумывает сам Остап. "Здесь есть какое-то чрезвычайное сокровище – здесь всем хорошо", – подчеркнул он.

Я не встречал людей, которые бы сюда приезжали и не возвращались с каким спокойствием и удовольствием. Поэтому я думаю, что это – сокровище. Покой – это же самое ценное сокровище,

– подчеркнул основатель ранчо.

Он активно участвует в жизни общества, пытается развивать свое дело как можно экологичнее, с наименьшим вмешательством в природу. В частности:

поставил знак "Лопушна" перед въездом в деревню;

инициировал уборку свалки неподалеку;

поставил солнечные батареи.

Уникальное ранчо в Галичине / Фото Ukraиner (Кристина Кулаковская, Катя Акварельная)

Иппотерапия для детей

Несколько лет назад Остап Лунь организовал на ранчо первый лагерь по интеграции детей с особыми потребностями и их родителей в общество.

По словам Остапа, чаще всего иппотерапия применяется в работе с детьми с диагнозом "детский церебральный паралич": поражение двигательной и мышечной активности с нарушением координации движений.

Справка. Во время занятия маленькие пациенты настраиваются на позитивный лад, проявляют большую самостоятельность в поступках и движениях, испытывают меньшую тревогу и большую уверенность в себе.

Хозяин ранчо планирует построить 10 – 12 домов и сформировать сообщество молодых людей, которые уже достигли чего-то, живут во Львове, но хотели бы жить за городом, находясь в гармонии с природой.

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