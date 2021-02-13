Львів'янин Остап Лунь вважає, що найкраще, що він зробив у своєму житті – об'їхав навколо Америку. У 2012 році він повернувся з подорожі і зрозумів, що потрібно робити щось більше, аніж просто бізнес.

Так за кілька десятків кілометрів від міста з'явилося ранчо "Скарбова гора", де його натхнення від подорожі Америкою поєдналося із дитячою мрією їздити верхи.

Зверніть увагу Легені Донбасу: хто розвиває зелений туризм на Донеччині – мальовниче відео

Ранчо – місце спокою

"Скарбова гора" стала не звичайним ранчо, де просто приймають гостей. Це місце стало одним із центрів конярства, крім того, саме тут займаються іпотерапією з дітьми.

Саме звідси починаються кінні походи Галичиною, які продумує сам Остап. "Тут є якийсь надзвичайний скарб – тут усім добре", – наголосив він.

Я не зустрічав людей, які б сюди приїжджали й не поверталися з якимось спокоєм і задоволенням. Тому я думаю, що це – скарб. Спокій – це ж найцінніший скарб,

– підкреслив засновник ранчо.

Він бере активну участь у житті громади, намагається розвивати свою справу якомога екологічніше, із найменшим втручанням у природу. Зокрема:

поставив знак "Лопушна" перед в'їздом у село;

ініціював прибирання сміттєзвалища неподалік;

поставив сонячні батареї.

Унікальне ранчо на Галичині / Фото Ukraїner (Христина Кулаковська, Катя Акварельна)

Іпотерапія для дітей

Кілька років тому Остап Лунь організував на ранчо перший табір з інтеграції дітей з особливими потребами та їхніх батьків у суспільство.

За словами Остапа, найчастіше іпотерапія застосовується в роботі з дітьми з діагнозом "дитячий церебральний параліч": ураження рухової та м'язової активності з порушенням координації рухів.

Довідка. Під час заняття маленькі пацієнти налаштовуються на позитивний лад, виявляють більшу самостійність у вчинках і рухах, відчувають меншу тривогу та більшу впевненість у собі.

Господар ранчо планує збудувати 10 – 12 будинків та сформувати спільноту молодих людей, які вже досягли чогось, живуть у Львові, але хотіли б жити за містом, перебуваючи в гармонії з природою.

Більше дивіться у відео Ukraїner: