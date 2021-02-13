Українець повернувся з Америки та збудував справжнє ранчо: вражаючі фото, відео
Львів'янин Остап Лунь вважає, що найкраще, що він зробив у своєму житті – об'їхав навколо Америку. У 2012 році він повернувся з подорожі і зрозумів, що потрібно робити щось більше, аніж просто бізнес.
Джерело:Ukraїner
Так за кілька десятків кілометрів від міста з'явилося ранчо "Скарбова гора", де його натхнення від подорожі Америкою поєдналося із дитячою мрією їздити верхи.
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Ранчо – місце спокою
"Скарбова гора" стала не звичайним ранчо, де просто приймають гостей. Це місце стало одним із центрів конярства, крім того, саме тут займаються іпотерапією з дітьми.
Саме звідси починаються кінні походи Галичиною, які продумує сам Остап. "Тут є якийсь надзвичайний скарб – тут усім добре", – наголосив він.
Я не зустрічав людей, які б сюди приїжджали й не поверталися з якимось спокоєм і задоволенням. Тому я думаю, що це – скарб. Спокій – це ж найцінніший скарб,
– підкреслив засновник ранчо.
Він бере активну участь у житті громади, намагається розвивати свою справу якомога екологічніше, із найменшим втручанням у природу. Зокрема:
- поставив знак "Лопушна" перед в'їздом у село;
- ініціював прибирання сміттєзвалища неподалік;
- поставив сонячні батареї.
Унікальне ранчо на Галичині / Фото Ukraїner (Христина Кулаковська, Катя Акварельна)
Іпотерапія для дітей
Кілька років тому Остап Лунь організував на ранчо перший табір з інтеграції дітей з особливими потребами та їхніх батьків у суспільство.
За словами Остапа, найчастіше іпотерапія застосовується в роботі з дітьми з діагнозом "дитячий церебральний параліч": ураження рухової та м'язової активності з порушенням координації рухів.
Господар ранчо планує збудувати 10 – 12 будинків та сформувати спільноту молодих людей, які вже досягли чогось, живуть у Львові, але хотіли б жити за містом, перебуваючи в гармонії з природою.
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