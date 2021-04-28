Для этого издания опросило редакторов и отраслевых экспертов по номинациям в различных секторах, в частности –  здравоохранения, развлечений, транспорта, технологий.

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Затем в Time оценили их по ключевым факторам, как актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех. Так удалось сформировать список из 100 компаний.

От технологических стартапов в криптовалютних фирм, которые переосмысливают будущее денег, к фармацевтическим титанам, которые создают вакцины,
– отметили в журнале.

"Вместе эти предприятия и люди, которые ими управляют, помогают очертить важный путь вперед", – подчеркнули в издании.

Среди "Первопроходцев":

  • американская медиакомпания Hello Sunshine, основанная актрисой Риз Уизерспун (возглавила раздел);
  • Savage X Fenty, бренд нижнего белья от американской исполнительницы Рианны;
  • Tilray, канадская фармацевтическая компания, которая специализируется на каннабисе;
  • Beyond Meat, крупнейший в мире производитель альтернативного мяса;
  • Klutch Sports, спортивное агентство.

Среди "Лидеров":

  • NBA, Национальная баскетбольная ассоциация (возглавила раздел);
  • Английская премьер-лига по футболу;
  • Apple, технологическая компания, которая разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы;
  • Sony, корпорация, которая выпускает бытовую и профессиональную электронику и другую высокотехнологичную продукцию;
  • Pfizer & BioNTech, ведущие фармацевтические компании, производящие вакцину против коронавируса COVID-19;
  • Johnson & Johnson, производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также вакцины против COVID-19;
  • Nike, американский производитель спортивных товаров;
  • Twitter, популярная социальная сеть, которая представляет собой сеть микроблогов;
  • Maersk, осуществляет морские грузовые перевозки и обслуживания портовых терминалов;
  • Mastercard, транснациональная финансовая корпорация;
  • Volkswagen, немецкий автосборочные фирма и соответствующая марка или бренд.

Среди "Инноваторов":

  • Gro Intelligence, аналитическая компания (возглавила раздел);
  • Moderna, биотехнологическая компания, фокусируется на разработке лекарств и вакцин, в частности – против COVID-19;
  • Nintendo, японская многонациональная компания потребительской электроники и видеоигр;
  • Netflix, американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания;
  • Zoom, коммуникационно-технологическая компания, предоставляющая услуги удаленного конференц-связи;
  • Lego, компания, известная вробництвом игрушек Lego;
  • Spotify, интернет-сервис для прослушивания музыки;
  • Epic Games, компания, которая занимается разработкой видеоигр;
  • Adidas, один из мировых лидеров производства спортивных товаров;
  • NVIDIA, производитель графических чипов;
  • TikTok, соцсеть для создания и распространения видеофайлов и онлайн-трансляций;
  • IKEA, корпорация, которая разрабатывает и реализует быстро-сборная мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.