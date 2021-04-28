Для этого издания опросило редакторов и отраслевых экспертов по номинациям в различных секторах, в частности – здравоохранения, развлечений, транспорта, технологий.

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Затем в Time оценили их по ключевым факторам, как актуальность, влияние, инновации, лидерство, амбиции и успех. Так удалось сформировать список из 100 компаний.

От технологических стартапов в криптовалютних фирм, которые переосмысливают будущее денег, к фармацевтическим титанам, которые создают вакцины,

– отметили в журнале.

"Вместе эти предприятия и люди, которые ими управляют, помогают очертить важный путь вперед", – подчеркнули в издании.

Среди "Первопроходцев":

американская медиакомпания Hello Sunshine, основанная актрисой Риз Уизерспун (возглавила раздел);

Savage X Fenty, бренд нижнего белья от американской исполнительницы Рианны;

Tilray, канадская фармацевтическая компания, которая специализируется на каннабисе;

Beyond Meat, крупнейший в мире производитель альтернативного мяса;

Klutch Sports, спортивное агентство.

Среди "Лидеров":

NBA, Национальная баскетбольная ассоциация (возглавила раздел);

Английская премьер-лига по футболу;

Apple, технологическая компания, которая разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы;

Sony, корпорация, которая выпускает бытовую и профессиональную электронику и другую высокотехнологичную продукцию;

Pfizer & BioNTech, ведущие фармацевтические компании, производящие вакцину против коронавируса COVID-19;

Johnson & Johnson, производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также вакцины против COVID-19;

Nike, американский производитель спортивных товаров;

Twitter, популярная социальная сеть, которая представляет собой сеть микроблогов;

Maersk, осуществляет морские грузовые перевозки и обслуживания портовых терминалов;

Mastercard, транснациональная финансовая корпорация;

Volkswagen, немецкий автосборочные фирма и соответствующая марка или бренд.

Среди "Инноваторов":