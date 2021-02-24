Украинские разработчики создали мобильное приложение, благодаря которому можно проанализировать пищевые продукты на наличие вредных примесей. Пользователю достаточно просканировать штрих-код товара.

Стартап Foodstr основали украинцы Иван Иванов, Михаил Минов и Павел Ковалев. Они инвестировали в проект около 70 000 долларов. Только за 3 месяца приложение загрузили более 10 000 пользователей.

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Как возникла идея

Авторы стартапа рассказывают, что решение разработать приложение возникло из-за большого разнообразия пищевых продуктов на рынке. Так, простому человеку сложно выбрать полезный продукт из тех, что лежат на полках магазина.

Мы уже не доверяем тому, что пишут на этикетках, но не понимаем, как отличить качественный товар от красиво упакованного "пузыря". Действительно, как обычный человек может понять, вредна ли некая "ешка" для организма их ребенка или родственника? Мы постарались максимально упростить определение и анализ состава продукта,

– говорят авторы приложения.

Приложение FoodStr / Скриншот FoodStr

Как работает

Приложение использует камеру для сканирования штрих-кодов товара. Затем система находит его в базе данных, показывает состав и оценивает совокупную пользу или вред компонентов.

Приложение FoodStr / Скриншот FoodStr

Преимущества FoodStr

Ключевые особенности приложения:

Наличие базы данных продуктов, которую каждый день пополняют контент-менеджеры и пользователи;

Возможность создавать списки продуктов на закупку, делиться ими с другими пользователями и отмечать приобретенные товары;

Возможность получать доступ к последним результатам исследований в области диетологии;

Наличием полной расшифровки "ешек" и их воздействия на организм.

Сейчас приложение является бесплатным. Отмечается, что в следующих версиях появится подписка на дополнительные функции.