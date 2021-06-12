В Украине запустили сайт системы национального сопротивления

В Украине заработал сайт системы национального сопротивления. Платформа будет информировать украинское общество о концепции национального сопротивления как составляющей всеохватывающей обороны Украины.
Главная цель – доступно подавать информацию о привлечении всего населения к противодействию агрессору, а также подготовке граждан Украины к такому противодействию. Кроме того, посетители сайта могут воспользоваться опцией для поддержки идеи национального сопротивления как общегосударственной системы защиты. Лозунг сайта: Исследуйте. Распространите. Лоббируйте.
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Детали
На официальной странице сайта содержится подробная информация о проекте Закона об основах национального сопротивления (№ 5557) и проекте Закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления"(№ 5558).
Ожидается, что принятие законопроектов должно усилить общую обороноспособность Украины в условиях войны и наличии оккупированных территорий.
Каждый желающий гражданин сможет:
- найти четкие ответы на актуальные вопросы по этой тематике;
- ознакомиться с комплексом мероприятий национального сопротивления: как его организовывать и осуществлять в мирное время и в особый период в Украине;
- найти информацию о том, как повлияет принятие этого документа на урегулирование вопроса развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки украинских граждан к национальному сопротивлению.