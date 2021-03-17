Украинцы представили мобильное приложение Taxi Scanner, которое анализирует и сравнивает стоимость поездки на такси от различных сервисов. Сейчас оно доступно только для пользователей Android.

Пока платформа сравнивает цены таких служб такси – Uklon, Uber, Bolt, 838, OnTaxi и Opti. Разработчик приложения Тимур Лысенко поделился подробностями о сервисе.

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Как сравнить стоимость такси

Пользователю нужно всего лишь указать координаты начальной и конечной точки маршрута. После этого приложение показывает список доступных служб такси – он формируется по возрастанию цены.



Taxi Scanner сравнивает цены на такси / Фото Tech.liga.net

Когда человек избрал, услугами которого сервиса такси хочет воспользоваться, Taxi Scanner перенаправляет его в соответствующее приложение. Там автоматически появляется нужная информация о поездке.

Обратите внимание! Taxi Scanner все еще находится на стадии разработки. Разработчики предупредили, что из-за этого оно в течение определенного времени может работать нестабильно.

Приложение работает в таких городах Украины:

Киев;

Винница;

Днепр;

Житомир;

Запорожье;

Ивано-Франковск;

Кривой Рог;

Львов;

Мариуполь

Николаев;

Одесса;

Полтава;

Суммы;

Харьков;

Херсон;

Хмельницкий;

Черкассы;

Чернигов;

Черновцы.

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