В Украине запустили приложение, которое сравнивает стоимость поездки в такси
Украинцы представили мобильное приложение Taxi Scanner, которое анализирует и сравнивает стоимость поездки на такси от различных сервисов. Сейчас оно доступно только для пользователей Android.
Источник:Tech.liga.net
Пока платформа сравнивает цены таких служб такси – Uklon, Uber, Bolt, 838, OnTaxi и Opti. Разработчик приложения Тимур Лысенко поделился подробностями о сервисе.
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Как сравнить стоимость такси
Пользователю нужно всего лишь указать координаты начальной и конечной точки маршрута. После этого приложение показывает список доступных служб такси – он формируется по возрастанию цены.
Taxi Scanner сравнивает цены на такси / Фото Tech.liga.net
Когда человек избрал, услугами которого сервиса такси хочет воспользоваться, Taxi Scanner перенаправляет его в соответствующее приложение. Там автоматически появляется нужная информация о поездке.
Приложение работает в таких городах Украины:
- Киев;
- Винница;
- Днепр;
- Житомир;
- Запорожье;
- Ивано-Франковск;
- Кривой Рог;
- Львов;
- Мариуполь
- Николаев;
- Одесса;
- Полтава;
- Суммы;
- Харьков;
- Херсон;
- Хмельницкий;
- Черкассы;
- Чернигов;
- Черновцы.
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