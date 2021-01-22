Украинский проект Reface вошел в список лучших приложений, которые могут улучшить 2021 год. Рейтинг представила компания Google. Всего в списке 21 продукт.

Приложение Reface работает на базе искусственного интеллекта. В его основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network), сообщает издание The Village Украина. Примечательно EnvisionBody: приложение, которое мотивирует к занятиям фитнесом – как работает Reface: что известно Приложение Reface – это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который появился в 2011 году и базируется в Киеве. Основателями являются украинские разработчики: Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дима Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сигида. RefaceAI – это технология замены лиц на фото или видео с сохранением мимики пользователя. Разработчики отмечают, что в отличие от других подобных приложений, они не используют CGI или 3D-моделирование. Лучшие приложения В рейтинг Google вошли следующие приложения: Collage.new: создание коллажей; Resume.new: создание резюме; Hire.new: поиск работников; Site.new: создание сайтов; Shopify.new: запуск интернет-магазинов; Flutter.new: создание приложений; Sayana.app: поиск эмоциональной поддержки; Uhmmm.app: музыка вместо неудобной тишины; Puppr.app: обучение домашних любимцев; Glitterly.app: создание видео в несколько кликов; Get.reface.app: обмен видео и GIF-файлами; Nxt.page: онлайн-встречи; Funnies.page: комиксы и юмор; Web.page дизайн, тенденции и методы создания веб-сайтов; Volition.page: цели и прогресс; Byline.page: написание историй; Projectjob.dev: поиск разработчиков; Practice.dev: обучение веб-разработке; Htmldom.dev: справочник для управления веб-страницами; Nodesign.dev: проектирование разработок; Daily.dev: свежие новости разработчиков из технических блогов.