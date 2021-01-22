Могут улучшить 2021 год: украинская разработка попала в рейтинг Google
Украинский проект Reface вошел в список лучших приложений, которые могут улучшить 2021 год. Рейтинг представила компания Google. Всего в списке 21 продукт.
Приложение Reface работает на базе искусственного интеллекта. В его основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network), сообщает издание The Village Украина.
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Reface: что известно
Приложение Reface – это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который появился в 2011 году и базируется в Киеве. Основателями являются украинские разработчики: Роман Могильный, Олесь Петрив, Ярослав Бойко, Дима Швец, Иван Алцибеев, Денис Дмитренко и Кирилл Сигида.
Лучшие приложения
В рейтинг Google вошли следующие приложения:
- Collage.new: создание коллажей;
- Resume.new: создание резюме;
- Hire.new: поиск работников;
- Site.new: создание сайтов;
- Shopify.new: запуск интернет-магазинов;
- Flutter.new: создание приложений;
- Sayana.app: поиск эмоциональной поддержки;
- Uhmmm.app: музыка вместо неудобной тишины;
- Puppr.app: обучение домашних любимцев;
- Glitterly.app: создание видео в несколько кликов;
- Get.reface.app: обмен видео и GIF-файлами;
- Nxt.page: онлайн-встречи;
- Funnies.page: комиксы и юмор;
- Web.page дизайн, тенденции и методы создания веб-сайтов;
- Volition.page: цели и прогресс;
- Byline.page: написание историй;
- Projectjob.dev: поиск разработчиков;
- Practice.dev: обучение веб-разработке;
- Htmldom.dev: справочник для управления веб-страницами;
- Nodesign.dev: проектирование разработок;
- Daily.dev: свежие новости разработчиков из технических блогов.
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