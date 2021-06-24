Уникальный "Джазовый экспресс" разработали на базе поезда №715. Настоящие ценители джаза смогут устроить себе незабываемое музыкальное путешествие в течение следующих четырех дней.

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Первые пассажиры отправились на фестиваль в 6.15 утра. На платформе они имели возможность сфотографироваться у фотозоны из 200 ретровых чемоданов.

Интересно, что в вагонах поезда звучала музыка легендарного Луи Армстронга. В обед пассажиры прибудут к месту назначения, успеют заселиться в гостиницу, отдохнуть и пойти на грандиозный концерт в честь открытия мероприятия.

О событии

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, основанный Михаилом Фридманом в 2011 году. Он ежегодно проходит во Львове в одно и то же время – в июне. В 2016 году издагние The Guardian внесло фестиваль в список лучших европейских джаз-фестивалей.

Ранее мы писали, что Укрзализныця запустила сайт о самых масштабных фестивалях, которые пройдут в Украине этим летом. С помощью веб-платформы можно узнать об интересных музыкальных событиях, о том, как добраться до места проведения и приобрести билеты на поезд.