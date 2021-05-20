В программе могут принять участие продуктовые компании (early stage & pre-seed) и компании-аутсорсеры, которые уже предоставляют или планируют предоставлять клиентам услуги по киберзащиты. Набор в акселеротор продлится до 23 мая.

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О проекте

Эксперты проекта USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" (USAID Cybersecurity Activity) отмечают, что объем внутреннего рынка кибербезопасности за 2019 составляет около 100 миллионов долларов. Половина этой суммы – закупки госсектора и государственных предприятий, основную долю которых составляют закупки hardware-продукции.

По мнению команды, ключевые направления развития отрасли кибербезопасности – это государственно-частные проекты развития инфраструктуры кибербезопасности, аутсорс и аутстаф услуги по киберзащите и кибербезопасности продукты/сервисы на экспорт. Организаторы намерены за три года провести через акселерацию 50 компаний в области кибербезопасности – группами по 10–15 команд.

Ожидается, что глобальный рынок продуктов и услуг по кибербезопасности вырастет до 250 миллиардов долларов через 2–3 года. Мы помогаем украинским компаниям в области кибербезопасности получить часть этого рынка и надеемся, что им это удастся,

– рассказал глава проекту USAID "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" Тимоти Дубель.

Программа предусматривает менторство и помощь специалистов по кибербезопасности и развития бизнеса. В течение трех месяцев отобранные продуктовые и сервисные ИТ-компании будут разрабатывать четкую стратегию и бизнес-план для продвижения своих решений в области кибербезопасности.

Требования:

регистрация компании/филиала в Украине;

опыт работы на локальном рынке не менее одного года;

не менее одного специалиста по кибербезопасности;

готовность команды работать над новым продуктом/сервисом.

"Кибербезопасность является одним из критически важных вопросов для Украины. Мы не можем надеяться на спонтанное развитие рынка, ведь он оставляет за бортом, например, региональный госсектор, наши города и общины, которые не могут себе позволить работу с крупными корпорациями, лидирующими в секторе. Нужно поддерживать развитие малых компаний, которые дадут рынку конкурентоспособные и доступные продукты и услуги по киберзащите", – объясняет соучредитель и председатель правления SocialBoost Денис Гурский.

Справка: "Киберакселератор" реализуется командой SocialBoost в мамках проекта USAID Cybersecurity Activity при партнерстве Catalisto, DAI, ISSP, VFI и Правительства. США оказывает всестороннюю поддержку Украине, что направленна на укрепление киберстийкости путем системных реформ, формирования кадрового потенциала в сфере кибербезопасности, партнерства с частным сектором.