Основным критерием для отбора станет оценка Entrepreneur DNA Assessment. Ее будут проходить все команды после заполнения заявки.

На тему Украинский фонд стартапов объявил победителей 21 и 22 питча

Условия участия и стоимость

Стоимость обучения варьируется в зависимости от даты регистрации. Таким образом, команды, которые подадут заявки на участие до 27 июня 2021, получат обучение по 299 долларов. Зато команды, которые зарегистрируются после, заплатят по 399 долларов.

По словам представителей Founder Institute, эта сумма возвращается в течение первых недель программы. Кроме того, стартапы должны отдать долю в компании (4%) в обмен на участие в программе (после прохождения 2/3 обучения).

Блоки программы построены таким образом, чтобы воспроизводить ключевые этапы подготовки и планирования стартапа, с кульминацией в виде конкурентоспособной бизнес-модели. Выпускники программы также будут иметь возможность получать информационную и репутационную поддержку Founder Institute для продвижения своего бизнеса и привлечения инвесторов,

– говорится в сообщении.

Участники смогут:

узнать, как превратить идею в реальную компанию с помощью еженедельных семинаров (сейчас проводятся в режиме онлайн)

выполнить практические задания под руководством менторов и команды украинского подразделения;

лично пообщаться с около 100 менторами в пределах специальных сессий office hours;

получить поддержку в процессе регистрации компании, получении разрешений и лицензий;

рассчитывать на содействие в налаживании деловых отношений с важными для воплощения бизнес-идеи партнерами.

Подать заявку на участие в программе и узнать детали можно на официальном сайте акселератора по ссылке. Заявки будут принимать до 22 августа 2021 года.

Справка: Founder Institute – стартап-акселератор, базирующейся в США (Кремниевая долина). Сотрудничает с проектами на начальной стадии (pre-seed) и представлен более чем в 200 городах. Организация оказывает поддержку бизнес-экспертов молодым проектам в обмен на долю в компании.