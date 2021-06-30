Чат-бот призван оказать пациентам с онкологическими заболеваниями необходимую доступную информацию по лечению в рамках Программы медицинских гарантий.

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Детали

Чат-бот "Лікуйся" — это решение, доступное в мессенджере Telegram. Оно поможет узнать, в каком медицинском учреждении, какие услуги и в каком объеме можно получить бесплатно.

В рамках реализации проекта разработчики проанализировали огромное количество данных, в частности реестры учреждений здравоохранения, договоры НСЗУ с онкобольницами и тому подобное.

Наша главная цель – донести до больных с диагнозом "рак", что не нужно складывать руки, потому что есть реальные и доступные возможности лечения онкологии,

– рассказала председатель ОО "Ліки Контроль" Наталья Гуран.

Проект "Лікуйся" поможет:

обеспечить гражданам правом на бесплатную медицинскую помощь;

предотвратить проявления коррупции в медучреждениях: сделает невозможной нелегальную оплату услуг или лекарственных средств, которые есть в перечне НСЗУ как бесплатные.

начать лечение онкологических заболеваний;

внести существенный вклад в усиление прозрачности украинского правительства перед населением.

"Наша миссия — продвигать политику прозрачности и открытости данных для населения. Проект "Лікуйся" является одним из тех, который делает информацию в сфере медицинских услуг и закупок доступной для людей. И это чрезвычайно важно, особенно в борьбе с раком. Ведь от этой информации зависят тысячи человеческих жизней", – говорит Екатерина Онилиогву, руководитель направления открытых USAID/UK aid проектом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Чтобы узнать больше о том, как работает чат-бот и какую информацию можно найти – переходите по ссылке.

Справка: проект реализованный ОО "Ліки Контроль" и ОО "Афіна. Жінки проти раку" при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и информационной поддержке Министерства здравоохранения Украины.