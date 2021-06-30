Чат-бот покликаний надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями необхідну доступну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.
Не пропустіть Покарати порушника на дорозі за кілька кліків: киянин створив важливий додаток
Деталі
Чат-бот "Лікуйся" — це рішення, що доступне в месенджері Telegram. Воно допоможе дізнатися, в якому медичному закладі, які послуги та в якому обсязі можна отримати безкоштовно.
В межах реалізації проєкту розробники проаналізували величезну кількість даних, зокрема реєстри закладів охорони здоров'я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо.
Наша головна ціль – донести до хворих з діагнозом "рак", що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології,
– розповіла голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.
Проєкт "Лікуйся" допоможе:
- забезпечити громадянам право на безоплатну медичну допомогу;
- запобігти проявам корупції в медзакладах: унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.
- розпочати лікування онкологічних захворювань;
- зробити суттєвий внесок в посилення прозорості українського уряду перед населенням.
"Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проєкт "Лікуйся" є одним з тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів", – говорить Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих USAID/UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".
Щоб дізнатися більше про те, як працює чат-бот та яку інформацію можна знайти – переходьте за посиланням.