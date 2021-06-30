Чат-бот покликаний надати пацієнтам з онкологічними захворюваннями необхідну доступну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.

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Деталі

Чат-бот "Лікуйся" — це рішення, що доступне в месенджері Telegram. Воно допоможе дізнатися, в якому медичному закладі, які послуги та в якому обсязі можна отримати безкоштовно.

В межах реалізації проєкту розробники проаналізували величезну кількість даних, зокрема реєстри закладів охорони здоров'я, договори НСЗУ з онколікарнями тощо.

Наша головна ціль – донести до хворих з діагнозом "рак", що не потрібно складати руки, бо є реальні та доступні можливості лікування онкології,

– розповіла голова ГО "Ліки Контроль" Наталія Гуран.

Проєкт "Лікуйся" допоможе:

забезпечити громадянам право на безоплатну медичну допомогу;

запобігти проявам корупції в медзакладах: унеможливить нелегальну оплату послуг чи лікарських засобів, які є в переліку НСЗУ як безоплатні.

розпочати лікування онкологічних захворювань;

зробити суттєвий внесок в посилення прозорості українського уряду перед населенням.

"Наша місія — просувати політику прозорості та відкритості даних для населення. Проєкт "Лікуйся" є одним з тих, який робить інформацію у сфері медичних послуг та закупівель доступною для людей. І це надзвичайно важливо, особливо в боротьбі з раком. Адже від цієї інформації залежать тисячі людських життів", – говорить Катерина Оніліогву, керівниця напряму відкритих USAID/UK aid проєктом "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Щоб дізнатися більше про те, як працює чат-бот та яку інформацію можна знайти – переходьте за посиланням.

Довідка: Проєкт реалізовано ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та інформаційної підтримки Міністерства охорони здоров’я України.