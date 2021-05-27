Мужчина рассказал, что за несколько минут любой вокруг может наказать нарушителя на дороге. Для этого нужен только телефон и камера на нем.

Интересно Украинец производит бумагу из опавших листьев: школьная идея стала успешным стартапом

Приложение загрузили 25 тысяч водителей

Мобильное приложение уже скачали 25 тысяч водителей. Среди них 10 тысяч пользуются им ежедневно.

Авторы идеи утверждают, приложение не только дешевле чем обычные стационарные камеры, которые устанавливают на дорогах, но и в разы эффективнее. Ведь фиксируют не одно, а сразу несколько правонарушений. И штраф водители получают мгновенно, а не ждут 2 недели.

Рядовой водитель ежедневно замечает около 3 - 5 нарушений. Если водители будут понимать, что в машинах вокруг них есть такие регистраторы, то они подумают - проезжать ли на красный свет или нет,

- объяснил Алексей Афонин.

В мобильном приложении можно найти свободное место для парковки, а в момент ДТП приложение автоматически извещает полицию и скорую помощь, посылая им координаты автомобиля. Совсем скоро в нем появится и новая важная функция - Европротокол. Это ускорит оформление документов при незначительных авариях.

Приложение не может работать полноценно из-за пробелов в законодательстве

Впрочем, несмотря на то, что идею поддержали в Министерстве внутренних дел и Нацполиции приложение полноценно заработать пока не может из-за пробелов в законодательстве. Их народные депутаты уже начали исправлять.

По словам депутата Дениса Маслова, сложность этого законопроекта заключается в том, чтобы сделать надлежащими и допустимыми такие доказательства, которые снимают практически любые граждане на свой телефон. И потом они предоставляются полиции.

На сегодня это невозможно реализовать из-за действующих норм кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому этот законопроект фактически меняет философию самого доказывания.

Философия разработчиков приложения заключается в том, что безопасность на дороге зависит от каждого. И такое приложение в руках водителей или пешеходов может существенно уменьшить высокую смертность на украинских дорогах. При этом не тратя на это миллионы из государственного бюджета.