Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации

Корпус вагонов изготовлен из стеклопластика, новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года,

– отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

Что известно

В вагонах установили новое дверное оборудование, окна и освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников. Кабина машиниста отныне оснащена новым пультом управления, кондиционером, зеркалами заднего вида и лобового стекла с электроподогревом.

Кроме того, впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, изображающая схему линии метрополитена и местонахождение поезда в режиме реального времени во время движения по линии.

Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации

Бюджет проекта

Материалы и оборудование для капитального ремонта заказали у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Модернизация поезда из 5 вагонов стоила 35 миллионов гривен.

КП "Киевский метрополитен" запускает модернизированный поезд: смотрите фото

Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации