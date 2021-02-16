В киевском метро запустят модернизированный поезд: что изменили, фото
Вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно провел модернизацию подвижного состава. Специалисты отремонтировали 5 вагонов 1981–1984 годов выпуска. Вскоре обновленный поезд начнет курсировать по синей линии метрополитена столицы.
Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации
Корпус вагонов изготовлен из стеклопластика, новые несущие конструкции кузовов обеспечивают безопасную эксплуатацию вагонов на следующие 22 года,
– отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.
Что известно
В вагонах установили новое дверное оборудование, окна и освещение с использованием бюджетных светодиодных светильников. Кабина машиниста отныне оснащена новым пультом управления, кондиционером, зеркалами заднего вида и лобового стекла с электроподогревом.
Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации
Бюджет проекта
Материалы и оборудование для капитального ремонта заказали у отечественных поставщиков через систему электронных закупок ProZorro. Модернизация поезда из 5 вагонов стоила 35 миллионов гривен.
КП "Киевский метрополитен" запускает модернизированный поезд: смотрите фото
Модернизированный поезд / Фото пресс-службы Киевской городской администрации
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