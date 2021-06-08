В Украине запускают онлайн-платформу "ЭкоСистема", в которой собрана информация об экологии

В Украине запускают цифровую платформу "Экосистема", с помощью которой можно получить всю необходимую информацию по защите окружающей среды. Это первая и единственная подобная система в нашей стране.

Проект разработало Министерство цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с проектом USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офисом эффективного регулирования BRDO. Решение представили в рамках "Всеукраинского Форума Украины 30. Экология".

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Почему это важно

Цифровое решение призвано изменить текущее состояние дел в сфере защиты окружающей среды. Дело в том, что получение одного разрешительного документа в экологической сфере занимает более 4300 часов ожидания. Кроме того, предпринимателями тратится около 6000 гривен.

Цель – предоставить украинцам решение, с помощью которого они смогут получить актуальную достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Кроме того, платформа позволяет взаимодействовать с Минцифры в прозрачный и удобный способ. На портале доступны 6 услуг:

вывод о трансграничной перевозке отходов; лицензия на отходы; лесорубный билет; сертификат происхождения древесины; декларация об отходах; разрешение на спецводопользование.

Отныне каждый желающий украинец сможет получить необходимые данные состояние окружающей среды Украины. Разработчики планируют запуск 29 услуг и их интеграцию в портал Действие.

"ЭкоСистема" – это среда сосуществования государства, общества и бизнеса на условиях комфорта, прозрачности и честности. При разработке платформы мы поставили себе две амбициозные цели – создать удобные онлайн-услуги для предпринимателей и обеспечить доступ к экологической информации для общества. Мы хотим, чтобы все реестры были открыты и каждый, кому экологическая информация нужна, просто распечатал ее с официального реестра,

– отметил Руслан Стрелец.

Платформа предусматривает: