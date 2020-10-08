Львов одержал победу сразу в трех номинациях на Kyiv Smart City Forum 2020
Сегодня, 8 октября, в Киеве состоялось одно из главных событий Восточной Европы – Kyiv Smart City Forum. Всего в конкурсе приняли участие более 100 городов Украины, а победителей определяли в двух категориях: города до и свыше 100 тысяч населения.
Львов представил свои проекты в области применения инновационных технологий и одержал победу в номинациях: "Лучший мобильный город", "Лучший экологический город" и "Лучший архитектурный город", сообщает Львовский Городской Совет.
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Kyiv Smart City ForumЭто открытая платформа для дискуссий о будущем. Событие, посвященное популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах.
Организаторы определяли лучших по следующим критериям:
- "Лучший мобильный город" – общественный транспорт, перевозки, краткосрочная аренда автомобиля, развитие электро- и велоинфраструктуры города;
- "Лучший экологический город" – внедрение прогрессивных экологических технологий, разумный подход к переработке отходов;
- "Лучший архитектурный город" – внедрение умных систем в архитектуре и строительстве города.
Добавим, награду в номинации "Лучший цифровой город" за внедрение прогрессивных цифровых технологий получил Харьков.
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