Сегодня, 8 октября, в Киеве состоялось одно из главных событий Восточной Европы – Kyiv Smart City Forum. Всего в конкурсе приняли участие более 100 городов Украины, а победителей определяли в двух категориях: города до и свыше 100 тысяч населения.

Львов представил свои проекты в области применения инновационных технологий и одержал победу в номинациях: "Лучший мобильный город", "Лучший экологический город" и "Лучший архитектурный город", сообщает Львовский Городской Совет. Не пропустите: На Kyiv Smart City Forum выступит сестра основателя Facebook Рэнди Цукерберг: детали Kyiv Smart City Forum Это открытая платформа для дискуссий о будущем. Событие, посвященное популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах. Организаторы определяли лучших по следующим критериям: "Лучший мобильный город" – общественный транспорт, перевозки, краткосрочная аренда автомобиля, развитие электро- и велоинфраструктуры города; "Лучший экологический город" – внедрение прогрессивных экологических технологий, разумный подход к переработке отходов; "Лучший архитектурный город" – внедрение умных систем в архитектуре и строительстве города. Добавим, награду в номинации "Лучший цифровой город" за внедрение прогрессивных цифровых технологий получил Харьков. На форуме выступили спикеры из самых высокотехнологичных стран мира: Англии, Германии, Нидерландов, Испании, Сингапура и США. Мировые эксперты рассказали, как прокачать имеющиеся навыки, повысить производительность труда и узнать новые мировые тренды.