Интерсити "Черкассы – Киев": в Украине электрифицируют очередной участок

В Украине появится новое направление Интерсити, а именно – "Киев – Черкассы". Сейчас начались работы по модернизации и электрификации участка Черкассы – станция имени Тараса Шевченко регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

Так, из Черкасс в Киев будут следовать скоростные электропоезда. Продолжительность поездки – 2 часа 30 минут.

Интересно В Киеве запустили совместное движение транспорта и велосипедов на еще одной улице

Детали

Основная проблема заключалась в том, что до сих пор Черкассы были лишены железнодорожного сообщения с подавляющим большинством регионов Украины.

Начиная электрификацию, мы закладываем первый кирпич в развитие современного железнодорожного сообщения на Черкасщине,

– отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В долгосрочной перспективе это обеспечит:

серьезный экономический эффект;

комфорт и скорость перевозок;

большой пассажиропоток;

развитие туризма.

Благодаря запуску Интерсити жители области, которые работают в Киеве и приезжают домой на выходные, получат новое качественное пригородное сообщение.

Новые поезда будут отправляться с Городища, Корсунь-Шевченковского, Смелы и Каменки в Черкассы. Следующий шаг – электрификация железной дороги от Черкасс до станции Гребенка.

"Для Черкасс начинается новая эра транспортного сообщения со столицей и другими регионами. Сегодня мы дали огромный импульс для развития региона в долгосрочном периоде. И это благодаря программе Президента Украины "Большая стройка", – подчеркнул глава Черкасской Александр Скичко.