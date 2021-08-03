Ранее подобная технология в стране не использовалась. Конечный результат смогут увидеть все желающие.

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Что известно

Строители применят принтер отечественного производства. Его предоставила компания "Мелливора". Авторы проекта имеют целью построить дом, размеры которого составят 6х8 метров. Стены сооружения будут из бетона, которые пройдут испытания принтера.

Испытания принтера состоится на территории Недригайловской общины благодаря сотрудничеству и дружеским отношениям поселкового головы Константина Волкова с руководством компании "Мелливора",

– говориться в сообщении.

Об устройстве

принтер размещен на КСК "Колос";

будет обеспечивает возможность печатать дом площадью до 200м2;

чтобы построить дом, нужно всего несколько дней;

для обслуживания принтера нужно 2 оператора.

В Надригайлове построят дом на 3D-принтере: фото

В Надригайлове построят дом на 3D-принтере / Фото фейсбук Недригайловской общины