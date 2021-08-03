Раніше подібна технологія в країні не використовувалася. Кінцевий результат зможуть побачити всі охочі.
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Що відомо
Будівельники застосують принтер вітчизняного виробництва. Його надала компанія "Меллівора". Автори проєкту мають на меті звести будинок, розміри якого становитимуть 6х8 метрів. Стіни споруди будуть з бетону, які пройдуть випробування принтера.
Випробування принтера відбудеться на території Недригайлівської громади завдяки співпраці та дружнім відносинам селищного голови Костянтина Волкова з керівництвом компанії "Меллівора",
– йдеться у повідомленні.
Про пристрій
- принтер розміщено на КСК "Колос";
- забезпечує можливість друкувати будинок площею до 200м2;
- щоб побудувати дім потрібно лише декілька днів;
- для обслуговування принтера потрібно 2 оператора.
У Надригайлові побудують будинок на 3D-принтері: фото
У Надригайлові побудують будинок на 3D-принтері / Фото фейсбук Недригайлівської громади