В Украине разрабатывают отечественный армейский внедорожник

Минобороны сотрудничает с пятью предприятиями, которые готовы представить собственные разработки украинского армейского джипа. Они получили соответствующее тактико-техническое задание на выполнение опытно-конструкторской работы.
Специалисты представят свои модели в пределах проекта "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины". Предприятия проанализировали условия Минобороны, оценили свои возможности и выразили готовность реализовать задачу.
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Участники конкурса
Над опытно-конструкторской работой согласились работать следующие предприятия:
- ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС";
- ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ";
- ООО "Украинская бронетехника";
- ООО "Конструкторско-производственное предприятие "СИНЕРГИЯ";
- ОАО "УКРАВТОБУСПРОМ".
Сейчас ведомство ожидает опытный образец от каждого участника конкурса. Следующий шаг – проведение государственных испытаний.