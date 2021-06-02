Отмечают, что открытый конкурс оживляет конкуренцию среди представителей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, это установившаясяпрактика в странах НАТО, котрая позволяет армии получать действительно лучшие образцы.

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По словам заместителя Министра обороны Украины Александра Миронюка, представители украинской оборонной промышленности предлагают действительно достойные образцы платформ. Он подчеркивает, что такие системы представляют для ВСУ первоочередную необходимость.

Минобороны уже сформировало тактико-техническое задание и оно будет одновременно предоставлено всем разработчикам,

– добавил Александр Миронюк.

В ведомстве призывают специалистов присоединиться к открытому конкурсу и представить собственные разработки. Победителя будут выбирать по результатам сравнительных государственных испытаний.