Государственное агентство развития туризма Украины и компания Google подписали Меморандум о сотрудничестве. Будут работать в направлении развития туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины.

Диджитализация туристической отрасли – одно из приоритетных направлений работы ДАРТ, поэтому кооперация с ведущими мировыми цифровыми компаниями является чрезвычайно важной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАРТ в Facebook.

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Важно! Считают, что именно работа над цифровой трансформацией отрасли будет способствовать привлечению иностранного потока туристов в страну.

О чем меморандум?

Договор предусматривает сотрудничество сторон в следующих направлениях:

сотрудничество и помощь в проведении различных туристических мероприятий;

обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах;

обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий;

организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования в контексте туристических отношений;

обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересной туристической локации – как въездного, так и внутреннего туризма.

Отмечают, что вопреки широкому доступу к интернету по всей территории Украины до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно применять цифровые инструменты (в том числе и возможности Google). Поэтому необходимо организовать цифровые обучения – прежде всего для работников туристической отрасли.