Диджитализация туризма: Украина договорилась о сотрудничестве с Google
Государственное агентство развития туризма Украины и компания Google подписали Меморандум о сотрудничестве. Будут работать в направлении развития туристической отрасли и диджитал-трансформации Украины.
Диджитализация туристической отрасли – одно из приоритетных направлений работы ДАРТ, поэтому кооперация с ведущими мировыми цифровыми компаниями является чрезвычайно важной. Об этом сообщили в пресс-службе ГАРТ в Facebook.
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О чем меморандум?
Договор предусматривает сотрудничество сторон в следующих направлениях:
- сотрудничество и помощь в проведении различных туристических мероприятий;
- обмен информацией по участию в крупных украинских и международных форумах;
- обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий;
- организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования в контексте туристических отношений;
- обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересной туристической локации – как въездного, так и внутреннего туризма.
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