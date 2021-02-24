В Украине появятся скоростные зарядки для электромобилей на основных трассах: детали
В Украине внедряют государственную поддержку развития сети скоростных електрозарядных станций. Их построят на основных автодорогах из столицы во Львов, Одессу и Днепр.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
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По словам министра, специальная государственная программа предусматривает строительство скоростных электроразрядных станций на наиболее популярных маршрутах: Киев – Львов, Киев – Одесса и Киев – Днепр. Главная цель – развивать электромобильность в стране.
Почему это важно
Дело в том, что сегодня в Украине существует 11 операторов зарядных станций, три из них имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока. Учитывая то, что спрос на электротранспорт в Украине стремительно растет, необходимо увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.
Одним из ключевых вопросов для нашего министерства является популяризация экологических видов транспорта и создание развитой сети зарядной инфраструктуры, которая позволила бы владельцам электрокаров комфортно передвигаться не только в пределах населенных пунктов, но и в междугородном сообщении,
– отметил Криклий.
Сегодня ведомство работает в таких ключевых направлениях:
- обновление около 1 000 единиц общественного транспорта в 29 городах (совместно с ЕИБ)
- разработка пилотного проекта по установлению скоростных электрозарядок на главных магистралях страны;
- локализация производства электрокаров в Украине, что обеспечит создание новых рабочих мест и позволит увеличить долю автопроизводства в ВВП государства.
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