В Украине работают над внедрением нового проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения. Строительство начнется в этом году. На первом этапе проекта железная дорога соединит Львов и Европу.

Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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Почему это важно

В этом году разработчики планируют начать строительство первой колеи, которая свяжет Львов (станция Скнилов) с Европой.

Мы надеемся, что нам удастся сделать это оперативно и это будет первая ласточка и наш коннект с Европой, и этот отрезок станет началом высокоскоростного сообщения,

– отметил Дмитрий Абрамович.

Он подчеркнул, что этот проект – реален и конкретно просчитан украинскими и международным экспертами. Кроме того, разработчики провели многочисленные консультации с иностранными партнерами. Новый высокоскоростной транспорт станет удачной альтернативой, поскольку имеет множество преимуществ. В частности, железнодорожные вокзалы чаще всего расположены в центральной части города, поэтому пассажирам не надо тратить время, чтобы доехать туда, как, например, в аэропорт.

"У нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях около 600 километров", – отметил замминистра.

Главное преимущество – скорость

По словам Абрамовича, сегодня расстояние между Киевом и Львовом (611 километров) преодолевается примерно за 5 часов. После реализации проекта временной промежуток сократится до 2 часа 40 минут. Аналогичные возможности открываются для направлений Киев – Одесса, Киев – Харьков и Киев – Днепр.