В Україні впроваджують державну підтримку розвитку мережі швидкісних електрозарядних станцій. Їх побудують на основних автодорогах зі столиці до Львова, Одеси та Дніпра.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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За словами міністра, спеціальна державна програма передбачає будівництво швидкісних електрозарядних станцій на найбільш популярних маршрутах: Київ – Львів, Київ – Одеса та Київ – Дніпро. Головна мета – розвивати електромобільність в країні.

Чому це важливо

Річ у тім, що сьогодні в Україні існує 11 операторів зарядних станцій, три з них мають власне виробництво станцій змінного та постійного струму. Зважаючи на те, що попит на електротранспорт в Україні стрімко зростає, необхідно збільшити кількість "швидкісних" зарядних станцій постійного струму.

Одним з ключових питань для нашого міністерства є популяризація екологічних видів транспорту і створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила б власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні.

Сьогодні відомство працює в таких ключових напрямках: