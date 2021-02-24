В Україні з'являться швидкісні зарядки для електромобілів на основних трасах: деталі
В Україні впроваджують державну підтримку розвитку мережі швидкісних електрозарядних станцій. Їх побудують на основних автодорогах зі столиці до Львова, Одеси та Дніпра.
Джерело:"Інтерфакс-Україна"
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".
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За словами міністра, спеціальна державна програма передбачає будівництво швидкісних електрозарядних станцій на найбільш популярних маршрутах: Київ – Львів, Київ – Одеса та Київ – Дніпро. Головна мета – розвивати електромобільність в країні.
Чому це важливо
Річ у тім, що сьогодні в Україні існує 11 операторів зарядних станцій, три з них мають власне виробництво станцій змінного та постійного струму. Зважаючи на те, що попит на електротранспорт в Україні стрімко зростає, необхідно збільшити кількість "швидкісних" зарядних станцій постійного струму.
Одним з ключових питань для нашого міністерства є популяризація екологічних видів транспорту і створення розвиненої мережі зарядної інфраструктури, яка дозволила б власникам електрокарів комфортно пересуватися не тільки в межах населених пунктів, а й в міжміському сполученні.
Сьогодні відомство працює в таких ключових напрямках:
- оновлення близько 1 000 одиниць громадського транспорту у 29 містах (спільно з ЄІБ);
- розробка пілотного проєкту зі встановлення швидкісних електрозарядок на головних магістралях країни;
- локалізація виробництва електрокарів в Україні, що забезпечить створення нових робочих місць та дасть змогу збільшити частку автовиробництва в ВВП держави.
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