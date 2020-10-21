Уже в 2070 году судебный процесс с участием роботов не будет казаться никому диковинкой. Искусственный интеллект будет наблюдать за поведением подозреваемых и свидетелей, отслеживать изменения в их голосе.

Работы смогут выявлять признаки вины, анализируя язык тела человека с точностью 99,9%. В этом убежден эксперт в области искусственного интеллекта Теренс Маури, пишет The Telegraph.

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Встроенные камеры помогать "судьям нового поколения" идентифицировать языковые стили поведения, изменение температуры тела, а также движения рук и глаз. Робот будет анализировать полученные данные и в быстрые сроки определять, говорит обвиняемый правду или нет.

По мнению Маури, искусственный интеллект сможет проводить слушания по уголовным и гражданским делам, рассматривать семейные дела и работать в окружных судах – там, где не нужны присяжные. А люди будут заниматься разработкой новых законов и контролировать апелляции.

Преимущества и недостатки

Специалист убежден, что такие работники будут вежливыми и смогут свободно общаться на любом языке. К тому же, принимая решение, машины будут руководствоваться только конкретными фактами. Это может стать их значительным преимуществом перед коллегами-людьми.

Зато среди недостатков роботизированных судей – то, что они не всегда смогут фиксировать малейшие особенности человеческой речи и поступков.

Интересно! В 2019 году британский экс-министр юстиции Дэвид Гаук сказал, что искусственный интеллект может обеспечить простые инструменты для осуществления правосудия. Но, по его словам, Великобритания пока не готова роботов-судей.