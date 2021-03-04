Мягкий робот спустился на дно Марианской впадины. Это удалось благодаря гибким электронным компонентам и полимерным плавникам, которые позволяют выдерживать давление на глубине более чем 10 километров.

Китайские инженеры, сконструировали робота, заверили, что во время погружения на него почти не влияет давление.

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Как возникла идея

Замысел разработчиков обязан, как ни странно, морским улитка Pseudoliparis swirei. Среди известных рыб они живут очень глубоко, а физиология позволяет подстраиваться под эти условия.

Кости черепа этих рыб срастаются между собой. Из-за этого ему удается легко деформироваться, не попадая под действие давления окружающей среды.



Так выглядит Pseudoliparis swirei / Фото Astrofish

Характеристики разработки

Робот, созданный китайцами, похожий на летучую рыбу со скатом.

У него есть мягкие плавники, а сзади – длинный и гибкий хвост.

Аппарат длиной примерно 22 сантиметров имеет "размах крыльев" в 28 сантиметров.

Плавники изготовлены из тонкой мембраны, благодаря чему отталкиваются от воды.

Конечно, такой робот не может двигаться быстро, но важнее, что он переносит любое давление.

Испытания устройства

Первые испытания провели в лаборатории, там его специально подвергли давлению. Впоследствии – в озере, на глубине 70 метров. Потом – в Южно-Китайском море на глубине более 3 200 метров.

Команда проверила способность робота двигаться в самых экстремальных условиях. Выдвижная "рука" посадочного модуля удерживала его на глубине 10 900 метров в самой низкой части Марианской впадины.

Все эти испытания показали, что в будущем такие роботы смогут помочь в автономном исследовании глубоких частей океана, заверили исследователи.

Испытания в озере и море: смотрите видео NPG Press