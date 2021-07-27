Главная цель – защитить молодых пользователей, которые могут быть не готовы стать публичными.
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Что это значит
Новое правило Instagram сделает учетные записи подростков в возрасте до 16 лет закрытыми по умолчанию. Следовательно, их сообщения смогут просматривать только одобренные владельцем аккаунта пользователи.
Молодые пользователи могут быть не готовы к автоматической публичной демонстрации своей жизни,
– пояснила директор по вопросам политики Instagram Карина Ньютон.
Другие нововведения
- учетным записям взрослых, на которые неоднократно жаловались несовершеннолетние владельцы аккаунтов, закроют доступ к просмотру страниц детей;
- отныне рекламодатели смогут нацеливать свои рекламы на молодых людей только в зависимости от их возраста, пола и места расположения.