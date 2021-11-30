Работы проходили в рамках программы президента "Большая стройка". Общая протяженность Н-12 составляет 193,7 километра. В течение последних двух лет дорожники ремонтируют 60 километров трассы.
Интересно Как происходит строительство нового моста через Днепр в Кременчуге: 3D-визуализация
Подробности
Подрядная организация – ООО "Автомагистраль-Юг". В рамках ремонтных работ специалистам удалось:
- отфрезеровать изношенное асфальтобетонное покрытие;
- усилить основание дорожной одежды;
- устроить нижний слой асфальтобетона и верхний слой из ЩМА;
- нанести дорожную разметку;
- обустроить новые автопавильоны и посадочные площадки;
- установить освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.
Участок трассы Н-12 Сумы – Полтава / Фото фейсбук Укравтодора
Полный текст публикации Укравтодора:
Завершен ремонт автодороги Н-12 Сумы – Полтава
В Сумской области в рамках программы Президента "Большая стройка" отремонтирована автомобильная дорога Н-12 Сумы – Полтава. Речь идет об участке дороги от с. Верхняя Сыворотка до г. Ахтырка (км 12+09 - км 67+120).
Всего на протяжении 2020-2021 годов ремонтируем почти 60 км дороги Н-12 Сумы – Полтава.
Место расположения объекта на карте: https://bit.ly/3FUEDsj
Что было сделано:
отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие;
усилена основа дорожной одежды;
устроен нижний слой асфальтобетона;
устроен верхний слой из ЩМА;
нанесена дорожная разметка;
устроены новые автопавильоны и посадочные площадки;
смонтированы освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.
Подрядная организация: ООО "Автомагистраль-Юг".
Трасса Н-12 протяженностью 193,7 км является важным транспортным коридором, соединяющим Сумы и Полтаву, а также крупные районные центры двух областей.
На сегодня, 209 км дорог государственного значения в Сумской области уже с верхним слоем покрытия.