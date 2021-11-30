Работы проходили в рамках программы президента "Большая стройка". Общая протяженность Н-12 составляет 193,7 километра. В течение последних двух лет дорожники ремонтируют 60 километров трассы.

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Подробности

Подрядная организация – ООО "Автомагистраль-Юг". В рамках ремонтных работ специалистам удалось:

отфрезеровать изношенное асфальтобетонное покрытие;

усилить основание дорожной одежды;

устроить нижний слой асфальтобетона и верхний слой из ЩМА;

нанести дорожную разметку;

обустроить новые автопавильоны и посадочные площадки;

установить освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Участок трассы Н-12 Сумы – Полтава / Фото фейсбук Укравтодора

Полный текст публикации Укравтодора:

Завершен ремонт автодороги Н-12 Сумы – Полтава

В Сумской области в рамках программы Президента "Большая стройка" отремонтирована автомобильная дорога Н-12 Сумы – Полтава. Речь идет об участке дороги от с. Верхняя Сыворотка до г. Ахтырка (км 12+09 - км 67+120).

Всего на протяжении 2020-2021 годов ремонтируем почти 60 км дороги Н-12 Сумы – Полтава.

Место расположения объекта на карте: https://bit.ly/3FUEDsj

Что было сделано:

отфрезеровано изношенное асфальтобетонное покрытие;

усилена основа дорожной одежды;

устроен нижний слой асфальтобетона;

устроен верхний слой из ЩМА;

нанесена дорожная разметка;

устроены новые автопавильоны и посадочные площадки;

смонтированы освещение, барьерное ограждение и дорожные знаки.

Подрядная организация: ООО "Автомагистраль-Юг".

Трасса Н-12 протяженностью 193,7 км является важным транспортным коридором, соединяющим Сумы и Полтаву, а также крупные районные центры двух областей.

На сегодня, 209 км дорог государственного значения в Сумской области уже с верхним слоем покрытия.