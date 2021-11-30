Роботи відбувалися у межах програми президента "Велике будівництво". Загальна протяжність Н-12 становить 193,7 кілометра. Впродовж останніх двох років дорожники ремонтують 60 кілометрів траси.
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Підрядна організація – ТОВ "Автомагістраль-Південь". У межах ремонтних робіт фахівцям вдалося:
- відфрезерувати зношене асфальтобетонне покриття;
- посилити основу дорожнього одягу;
- влаштувати нижній шар асфальтобетону та верхній шар зі ЩМА;
- нанести дорожню розмітку;
- облаштувати нові автопавільйони та посадкові майданчики;
- встановити освітлення, бар'єрне огородження та дорожні знаки.
Ділянка траси Н-12 Суми – Полтава / Фото фейсбук Укравтодору
Повний текст публікації Укравтодору:
Завершено ремонт автошляху Н-12 Суми – Полтава
У Сумській області в рамках програми Президента «Велике будівництво» відремонтовано автомобільну дорогу Н-12 Суми – Полтава. Йдеться про ділянку дороги від с. Верхня Сироватка до м. Охтирка (км 12+09 - км 67+120).
Загалом впродовж 2020-2021 років ремонтуємо майже 60 км дороги Н-12 Суми – Полтава.
Місце розташування об’єкту на мапі: https://bit.ly/3FUEDsj
Що було зроблено:
відфрезеровано зношене асфальтобетонне покриття;
посилено основу дорожнього одягу;
влаштовано нижній шар асфальтобетону;
влаштовано верхній шар зі ЩМА;
нанесено дорожню розмітку;
влаштовані нові автопавільйони та посадкові майданчики;
змонтовано освітлення, бар’єрне огородження та дорожні знаки.
Підрядна організація: ТОВ «Автомагістраль-Південь».
Траса Н-12, протяжністю 193,7 км, є важливим транспортним коридором, який з’єднує Суми та Полтаву, а також великі районні центри двох областей.
Станом на сьогодні, 209 км доріг державного значення у Сумській області вже з верхнім шаром покриття.