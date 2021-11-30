Роботи відбувалися у межах програми президента "Велике будівництво". Загальна протяжність Н-12 становить 193,7 кілометра. Впродовж останніх двох років дорожники ремонтують 60 кілометрів траси.

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Підрядна організація – ТОВ "Автомагістраль-Південь". У межах ремонтних робіт фахівцям вдалося:

відфрезерувати зношене асфальтобетонне покриття;

посилити основу дорожнього одягу;

влаштувати нижній шар асфальтобетону та верхній шар зі ЩМА;

нанести дорожню розмітку;

облаштувати нові автопавільйони та посадкові майданчики;

встановити освітлення, бар'єрне огородження та дорожні знаки.

Ділянка траси Н-12 Суми – Полтава / Фото фейсбук Укравтодору

Повний текст публікації Укравтодору:

Завершено ремонт автошляху Н-12 Суми – Полтава

У Сумській області в рамках програми Президента «Велике будівництво» відремонтовано автомобільну дорогу Н-12 Суми – Полтава. Йдеться про ділянку дороги від с. Верхня Сироватка до м. Охтирка (км 12+09 - км 67+120).

Загалом впродовж 2020-2021 років ремонтуємо майже 60 км дороги Н-12 Суми – Полтава.

Місце розташування об’єкту на мапі: https://bit.ly/3FUEDsj

Що було зроблено:

відфрезеровано зношене асфальтобетонне покриття;

посилено основу дорожнього одягу;

влаштовано нижній шар асфальтобетону;

влаштовано верхній шар зі ЩМА;

нанесено дорожню розмітку;

влаштовані нові автопавільйони та посадкові майданчики;

змонтовано освітлення, бар’єрне огородження та дорожні знаки.

Підрядна організація: ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Траса Н-12, протяжністю 193,7 км, є важливим транспортним коридором, який з’єднує Суми та Полтаву, а також великі районні центри двох областей.

Станом на сьогодні, 209 км доріг державного значення у Сумській області вже з верхнім шаром покриття.