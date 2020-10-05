Чувствуете напряжение и нервозность, когда кто-то пытается заглянуть в ваш телефон? Думаете о том, как же оставить свою личную жизнь и частные данные недоступными для других? Samsung предлагает решение.

Один из топовых производителей высокотехнологичных смартфонов Samsung представил две инновации в области конфиденциальности. Quick Switch и Intelligent Content Suggestion – функции, которые помогают сохранить приватность. Обе они доступны на бестселлерах Galaxy A51 и Galaxy A71, сообщает Hindastrian Times.

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Есть только один универсальный инструмент, который используют миллениалы и Gen Z – и это смартфон, с которым возможно все: от отправки смс друзьям до командной работы и онлайн-обучения. Quick Switch и Content Suggestion помогают вам жить полной жизнью Alt Z Life – жизнью, в которой ваше личное содержимое доступно только вам, – отмечает Samsung.

Инновационные функции от Samsung / Samsung

Quick Switch

Быстрый переключатель работает так же просто, как и звучит название. Двойной щелчок на кнопке включения – это все, что нужно для его активации. Он переключится с публичной на частную версию галереи, браузера, WhatsApp и не только.

Intelligent Content Suggestions

Данная разработка – функция "On Device AI", которая обеспечивает полную конфиденциальность на Galaxy A51 и Galaxy A71.

On-device AI автоматически предлагает перенести ваши фотографии из общедоступной галереи в частную. Пользователю достаточно выбрать лица и другие изображения, которые он хочет отметить как личные.

После этой настройки запускается ИИ: он идентифицирует соответствующие изображения, которые можно безопасно переместить.

Alt Z Life – это жизнь, в которой вам не нужно беспокоиться о приватности, когда вы дома или едете на метро. Речь идет о свободе фотографировать, общаться в чате нон-стоп в WhatsApp и пролистывать Instagram, наслаждаясь при этом полной конфиденциальностью, – добавляют разработчики из Samsung.