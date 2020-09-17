На фоне пандемии COVID-19 в Сеуле, столице Южной Кореи, решили заменить официантов работами. Теперь заказывать еду в ресторанах и кафе можно бесконтактно.

Такая технология заработала в элитном районе Каннама в сети ресторанов Mad for Garlic, пишет UPI.

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Над созданием робота Aglio Kim, который работает на основе искусственного интеллекта, работала корейская телекоммуникационная компания KT.

Справка. Устройство имеет сенсорный экран и несколько сервировочных подносов. Высота Aglio Kim – 122 сантиметра, вес – почти 23 килограммов. Робот может обрабатывать заказы до 4 столиков одновременно.

Аппарат передает заказ на кухню, там другой робот берет необходимые ингредиенты и разогревает их. На последнем этапе повар только преподает еду на тарелку, приправляет блюдо и ставит его на специальный поднос у робота. Тот из кухни направляется к столику.

Робот работает совместно с персоналом, позволяя им меньше сосредотачиваться на ношении посуды, а больше – на обслуживании клиентов,

– прокомментировал Ли Янг-хо, менеджер Mad for Garli.

Посетители местных кафе довольны таким нововведением. Говорят, что это позволяет им чувствовать себя намного безопаснее. Ведь могут не контактировать с другими людьми.



Так выглядит сенсорный экран Aglio Kim / Фото UPI



Роботы-официанты появились в заведениях корейской столицы / Фото UPI



Посетители довольны нововведением / Фото UPI

Заметим, что Южная Корея продолжает бороться с распространением коронавируса, поэтому спрос на бесконтактные услуги увеличивается.

Накануне в Сеуле ослабили карантин, поскольку количество больных COVID-19 уменьшается. В частности – благодаря тому, что местные жители придерживаются социальной дистанции.