Международный холдинг Modern Expo с главным офисом в украинском Луцке разрабатывает робота-курьера Mebius. Компания уже представила его концепт.

В компании подчеркнули, что разрабатывают Mebius для обеспечения быстрой и удобной доставки товара клиенту.

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Получатель будет выбирать удобное время и место доставки. Он сможет отслеживать доставку в режиме реального времени.

Концепт состоит из платформы со специальными датчиками, системы управления и сменного модуля для товаров.

Система компьютерной синхронизации позволит самоуправляемым устройствам при необходимости объединяться в колонны.

Что говорят в Modern Expo

В компании отметили, что будущее служб доставки – за роботизированными системами. Поэтому там решили "заглянуть за завесу будущего, создавая концептуальные прототипы".

Мы верим, что будущее ближе, чем мы думаем. Вот почему мы сосредотачиваемся на разработке сервисов, которые очень быстро сделают нашу жизнь удобнее,

– отметили разработчики.

Футуристический концепт работа Mebius: смотрите видео Modern Expo​

Заметим, что Modern Expo – это ведущий производитель и поставщик торгового оборудования в Центральной и Восточной Европе. Совладельцами компании являются Петр Пилипюк и Богдан Лукасик.