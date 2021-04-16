Эстонский производитель Cleveron представил беспилотное транспортное средство для автономной доставки. Робот-курьер может хранить горячую или холодную пищу и напитки в секциях с регулируемой температурой. Кроме того, его можно использовать как посылочное транспортное средство или мобильный киоск для продажи кофе или мороженого.

Cleveron 701 – это модифицированное транспортное средство, предназначенное для оптимизации процессов и обеспечения комфорта пользователей. В компании отмечают, что беспилотный робот-курьер совместим с местами, где сравнительно низкий уровень трафика.

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Беспилотный робот-курьер Cleveron 701 / Фото Cleveron

О разработке

по размерам робот вдвое меньше, чем седан;

может перевозить груз, вес которого составляет до 500 фунтов;

может передвигаться в радиусе 30 минут от магазина или склада;

максимальная скорость транспортного средства – 30 миль в час;

расстояние, которое может проехать Cleveron 701, зависит от уровня заряда аккумулятора.

Диспетчеры смогут дистанционно контролировать до 10 транспортных средств одновременно, когда они пересекают участки с высокой интенсивностью движения и дороги.

Генеральный директор Cleveron Арно Кютт считает, что разработка транспортных средств без водителя – это способ решить проблемы со сроками доставки и расходами.

Потребители хотят скорости и удобства, но это требует затрат. Благодаря доставке без водителя вы сможете сократить расходы на рабочую силу. Кроме того, будет меньше неудачных поставок, поскольку 701 можно быстро вернуть из местного магазина,

– добавляет он.

Ожидается, что серийное производство Cleveron 701 начнется в 2023 году.