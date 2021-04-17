Міжнародний холдинг Modern Expo з головним офісом в українському Луцьку розробляє робота-кур'єра Mebius. Компанія вже представила його концепт.

У компанії підкреслили, що розробляють Mebius для забезпечення швидкої та зручної доставки товару клієнту.

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Отримувач може вибирати зручний час і місце доставки. Він зможе відстежувати доставку у режимі реального часу.

Концепт складається із платформи зі спеціальними датчиками, системи управління та змінного модуля для товарів.

Системі комп'ютерної синхронізації дозволить самокерованим пристроям при потребі об'єднуватися у колони.

Що кажуть у Modern Expo

У компанії наголосили, що майбутнє служб доставки – за роботизованими системами. Тому там вирішили "заглянути за завісу майбутнього, створюючи концептуальні прототипи".

Ми віримо, що майбутнє ближче, ніж ми думаємо. Ось чому ми зосереджуємось на розробці сервісів, які дуже швидко зроблять наше життя зручнішим,

– наголосили розробники.

Футуристичний концепт робота Mebius: дивіться відеоModern Expo



Зауважимо, що Modern Expo – це провідний виробник і постачальник торговельного обладнання в Центральній та Східній Європі. Співвласниками компанії є Петро Пилипюк та Богдан Лукасік.