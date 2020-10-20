В британском Солсбери прошла военная выставка. Минобороны страны, в частности, представило там инновационные беспилотники Nano BUG, ​​размером с ладонь.

Глава ведомства Бен Уоллес подчеркнул, что страна ведет "вполне реальные гонки" со своими врагами за технологические преимущества на поле боя, сообщает The Mirror.

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Также он заявил, что беспилотники будут запускать из военных машин. Их будут использовать, чтобы разведывать территорию и при необходимости расчищать местность при атаке.

Справка. Такие дроны могут развить скорость более чем 80 километров в час. Они умеют отслеживать движущиеся механизмы и подрывать не слишком прочные препятствия – например, закрытые двери.

Управлять дронами можно будет с помощью устройства, похожего на мобильный телефон. Он будет размещаться на груди солдата, и давать возможность подключиться к любому дрону Nano BUG или беспилотной машины X2 на поле боя.

Мы ведем настоящую борьбу с нашими соперниками за технологические преимущества. То, что мы делаем сегодня, заложит основу на следующие десятилетия,

– убежден Уоллес.

"Чтобы добиться успеха, нам нужно привлечь наших лучших экспертов в области оборонной промышленности, научные круги и все общество", – добавил он.

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Отметим, что в ближайшее время технология пройдет испытание протестуют в британском Солсбери в рамках боевого опыта.