Турецкая компания Elektroland Defense, которая производит военную робототехнику, представила интересную разработку Boğaç. Это – робот, который во время битвы эвакуирует раненых.

Это – самоходная электрифицированная платформа с дистанционным управлением, сообщает Defence Turk.

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Как работает "робот-спасатель"

Вместе с еще одной платформой, которая на гусеничном ходу, он подъезжает к раненому бойцу. Платформа на гусеницах захватывает его за пояс или одежду, используя кран-манипулятор.

Дальше – перетягивает человека в надувные носилки, которые затем с помощью лебедки подтягиваются на колесную платформу. Всем этим из укрытия управляет специальный оператор, дистанционно.

Робот, который эвакуирует раненых бойцов: видео Defence Turk​

Недостатки и преимущества разработки

Разработка Elektroland Defense позволяет медикам и военным оставаться целыми и невредимыми при эвакуации раненых с поля боя.

Но если же человек, например, травмировал позвоночник, при такой механической эвакуации его состояние можно только ухудшить. Кроме этого, самоходные платформы также могут попасть под обстрел.



Elektroland Defense показала новую разработку / Фото компании

Разработчики заверили, что такая концепция эвакуации раненых – первая в мире. ElektroLand Defense работала в координации с органами безопасности страны и учитывала их опыт и потребности.