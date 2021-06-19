Сейчас в компании открыто более 40 вакансий. Главные требования к кандидатам: проактивность, бизнес- и клиентоориентированность, а также готовность достигать результата, расти и развиваться. Посмотреть предложения и подать резюме можно по ссылке.

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О компании

Oxagile основали в 2005 году, а уже с 2013 она ежегодно попадает в список Inc. "5000 самых быстрорастущих американских компаний". Основной центр разработки находится в Минске, а штаб-квартира – в Нью-Йорке. В компании работает более 450 специалистов. Миссия – создавать красивые решения, которые меняют мир к лучшему.

Компания поставляет инновационное программное обеспечение для Online Video и других отраслей. Среди клиентов – передовые корпорации мира, в частности: Panasonic, Broadcom, Orange.

"Мы хорошо знакомы с такими доменами как OTT, RTC, CV / ML / AI, AdTech и другими. При этом мы не ограничиваемся технологической экспертизой. Наши специалисты глубоко погружаются в понимание бизнеса клиентов, чтобы применять технологии наиболее эффективно и приносить еще большую ценность как клиентам, так и конечным пользователям разрабатываемых продуктов", – отметил Co-Founder & CTO Oxagile Сергей Марчук.

Особенности компании

наличие Training Center и Сenter of Excellence с экспертами в области технологий, процессов и управления талантами;

специалисты и руководство сотрудничают по принципам доверия и прозрачности;

цель команд – помочь клиенту справиться с бизнес-проблемой с помощью IT;

сотрудники активно участвуют в программах менторинга и делятся опытом в рамках внутреннего обучения, наращивают экспертизу не только в технологических, но и бизнес областях.

Для нас крайне важно работать с лучшими из талантливых и целеустремленных специалистов, чтобы усиливать свое ценностное предложение и масштабироваться. В современном мире эта задача возможна только при гибко распределенной модели работы. Наш новый деливери-центр в Украине – очередной важный шаг в этом направлении,

– Co-Founder & CEO Oxagile Дмитрий Карпович.

Он убежден, присоединиться к компании – это открыть для себя возможность создавать новое и гордиться реализованными инновационными решениями в различных сферах деятельности. Кроме того, командная работа с технологиями искусственного интеллекта, компьютерного зрения и обработки видео поможет прокачивать профессиональные навыки.