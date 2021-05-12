Так, украинцы могут разместить сториз с фильтром Sortobozhenka. Каждая публикация будет приносить 5 гривен на строительство культурного объекта на ВДНХ, который призван популяризировать раздельный сбор отходов.

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В рамках проекта на ВДНХ построят:

Станцию ​​сортировки,

Музей переработки и потребления;

open air пространства для арт-событий

безпластиковий фермерский рынок.

Как присоединиться

Два шага, чтобы сделать благотворительное сториз:

Применить фильтр Sortobozhenka (https://bit.ly/3xKtkj4) Отметить в сториз Rocket (@ rocket.ukraine) и УБС (@nowasteukraine).

Благотворительная инициатива пройдет с 11 по 24 мая.

В компании FFFACE SOCIAL уверены, что такая акция позволит каждому украинском сделать свой благотворительный вклад в спасение планеты. Кроме того, отныне послом бренда или фонда смогут стать не только известные блогеры и инфлуенсеры, но и обычные пользователи Instagram.

Отмечают, что подобные инициативы полезны для бизнеса. Бренды, которые инвестируют не в рекламные кабинеты соцсетей, а в благотворительные проекты, получают не только рекламные охваты и повышают лояльность клиентов, но и делают доброе дело. Поэтому социальный проект получает финансовую поддержку для развития, а пользователи инстаграма – оригинальный контент, что подчеркивает их ценности.