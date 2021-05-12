Так, українці можуть розмістити сторіз з фільтром Sortobozhenka. Кожна публікація приноситиме 5 гривень на будівництво культурного об'єкта на ВДНГ, що покликаний популяризувати роздільний збір відходів.
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У межах проєкту на ВДНГ побудують:
- Станцію сортування,
- Музей переробки та споживання;
- open air простори для арт-подій
- безпластиковий фермерський ринок.
Як долучитися
Два кроки, аби зробити благодійне сторіз:
- Застосувати фільтр Sortobozhenka (https://bit.ly/3xKtkj4)
- Відзначити в сторіз Rocket (@rocket.ukraine) і УБС (@nowasteukraine).
У компанії FFFACE SOCIAL впевнені, що така акція дасть змогу кожному українцю зробити свій благодійний внесок у порятунок планети. Крім того, відтепер амбасадором бренду чи фонду зможуть стати не тільки відомі блогери й інфлуенсери, а й звичайні користувачі Instagram.
Зауважують, що подібні ініціативі є корисними для бізнесу. Бренди, які інвестують не в рекламні кабінети соцмереж, а у благодійні проєкти, отримують не лише рекламні охоплення та підвищують лояльність клієнтів, а й роблять добру справу. Відтак соціальний проєкт отримує фінансову підтримку для розвитку, а користувачі інстаграму — оригінальний контент, що підкреслює їхні цінності.