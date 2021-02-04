В Бангалор прибыла украинская делегация в составе: министра обороны Украины, Чрезвычайного и уполномоченного посла Украины в Индии, генерального директора госконцерна "Укроборонпром" и заместителя министра стратегических отраслей промышленности.

Украина представлена на авиационной выставке Aero India-2021 / Фото пресс-службы Укроборонпрома

Мы проводим ряд переговоров с руководством Вооруженных Сил Индии, с нашими иностранными партнерами, чтобы продвигать авиастроительную промышленность и развивать ОПК Украины,

– отметил руководитель концерна Юрий Гусев.

На выставочном стенде Украины представлены государственные предприятия "ФЭД" и "Антонов", ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", а также президентский самолет Ан-148 ГАП "Украина".

Украина представлена на авиационной выставке Aero India-2021 / Фото пресс-службы Укроборонпрома

Украина представляет иностранным партнерам следующие разработки: