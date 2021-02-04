Украина принимает участие в авиационной выставке Aero India-2021: какие продукты представили
Вчера, 3 февраля, в индийском Бангалоре (штат Карнатака) стартовала Международная авиационная выставка Aero India-2021. В мероприятии приняла участие украинская делегация, которая представила продукты отечественного производства миру.
В Бангалор прибыла украинская делегация в составе: министра обороны Украины, Чрезвычайного и уполномоченного посла Украины в Индии, генерального директора госконцерна "Укроборонпром" и заместителя министра стратегических отраслей промышленности.
Украина представлена на авиационной выставке Aero India-2021 / Фото пресс-службы Укроборонпрома
Мы проводим ряд переговоров с руководством Вооруженных Сил Индии, с нашими иностранными партнерами, чтобы продвигать авиастроительную промышленность и развивать ОПК Украины,
– отметил руководитель концерна Юрий Гусев.
Украина представлена на авиационной выставке Aero India-2021 / Фото пресс-службы Укроборонпрома
Украина представляет иностранным партнерам следующие разработки:
- транспортный самолет Ан-178;
- многоцелевой транспортный самолет Ан-132;
- беспилотный летательный аппарат PD-2;
- ракетный комплекс "Ольха";
- радиолокационную станцию 90K6E;
- авиационную управляемую ракету класса "воздух-воздух" Р-27.
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