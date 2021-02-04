Україна бере участь в авіаційній виставці Aero India-2021: які продукти представили
Вчора, 3 лютого, в індійському Бангалорі (штат Карнатака) стартувала Міжнародна авіаційна виставка Aero India-2021. У заході взяла участь українська делегація, яка представила продукти вітчизняного виробництва світові.
До Бангалору прибула українська делегація у складі: міністра оборони України, Надзвичайного та уповноваженого посла України в Індії, генерального директора держконцерну "Укроборонпром" та заступника міністра стратегічних галузей промисловості.
Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому
Ми проводимо низку перемовин із керівництвом Збройних Сил Індії, з нашими іноземними партнерами, щоб просувати авіабудівну промисловість та розвивати ОПК України,
– зауважив керівник концерну Юрій Гусєв.
Україна представлена на авіаційній виставці Aero India-2021 / Фото пресслужби Укроборонпрому
Україна презентує іноземним партнерам такі розробки:
- транспортний літак Ан-178;
- багатоцільовий транспортний літак Ан-132;
- безпілотний літальний апарат PD-2;
- ракетний комплекс "Вільха";
- радіолокаційну станцію 90K6E;
- авіаційну керовану ракету класу "повітря-повітря" Р-27.
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