В Китае представили 2-этажный дом на колесах с балконом и лифтом: фото, видео
Китайская компания SAIC Maxus представила свою новую разработку – автомобиль Life Home V90 Villa Edition. Это современный дом на колесах класса С.
Источник:New Atlas
Life Home V90 Villa Edition – это комфортный 2-этажный автомобиль. Чтобы приобрести его, придется потратить более 413 тысяч долларов.
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Стоит заметить, что дом на колесах оснащен выдвижными секциями, которые могут увеличить его внутреннее пространство до 20 квадратных метров.
Над крышей кабины водителя установлен балкон, там можно загорать. А для передвижения между нижним и верхним уровнями даже оснащен лифт.
Первый этаж:
- там разместили кухню со всем необходимым – раковиной, плитой и холодильником;
- кроме этого, обустроили место для сна – комфортные диваны;
- на этом уровне разместили душевую кабину;
- также там есть большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Как выглядит китайский дом на колесах: смотрите видео с 1:10
Второй этаж:
- там установили прозрачную крышу;
- этот уровень владелец дома на колесах может обустроить по своему вкусу;
- например, на рендерах проекта разработчики показали чайную комнату.
Как может быть оснащен Life Home V90 Villa Edition: рендеры SAIC Maxus
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