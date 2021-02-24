Китайская компания SAIC Maxus представила свою новую разработку – автомобиль Life Home V90 Villa Edition. Это современный дом на колесах класса С.

Life Home V90 Villa Edition – это комфортный 2-этажный автомобиль. Чтобы приобрести его, придется потратить более 413 тысяч долларов.

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Стоит заметить, что дом на колесах оснащен выдвижными секциями, которые могут увеличить его внутреннее пространство до 20 квадратных метров.

Над крышей кабины водителя установлен балкон, там можно загорать. А для передвижения между нижним и верхним уровнями даже оснащен лифт.

Первый этаж:

там разместили кухню со всем необходимым – раковиной, плитой и холодильником;

кроме этого, обустроили место для сна – комфортные диваны;

на этом уровне разместили душевую кабину;

также там есть большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Как выглядит китайский дом на колесах: смотрите видео с 1:10

Второй этаж:

там установили прозрачную крышу;

этот уровень владелец дома на колесах может обустроить по своему вкусу;

например, на рендерах проекта разработчики показали чайную комнату.

Как может быть оснащен Life Home V90 Villa Edition: рендеры SAIC Maxus